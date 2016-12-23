〈北部〉苗縣明年總預算表決通過 23年分文未刪
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會定期會昨天進行苗縣府一○六年總預算案三讀，有四位議員對行政、農業等局處二十三項、約六千多萬元預算有疑慮，在大會發言提出質詢，後經協調，民進黨議員羅貴星僅要求刪除補助各鄉鎮市公所國外考察經費一百九十八萬元，但未獲多數議員支持，羅貴星及陳光軒等人力主表決，僅在場的四位民進黨議員贊成刪除，出席的另二十八位議員則反對，苗栗縣明年度歲出預算一百八十八億五千九百萬元安全過關，這也是苗縣府總預算連續二十三年分文未刪。
通過歲出預算一八八．五九億元
苗栗縣議會這屆縣議員席次，國民黨有二十三席、民進黨五席、無黨籍有十席。
苗縣府一○六年度歲入編列一百九十一億五千九百萬元，較一○五年度略減少九千三百七十萬元，歲出一百八十八億五千九百萬元，較一○五年度減少一億六千萬元。
苗縣府明年度總預算，在四個組審查委員會討論時，有羅貴星、陳光軒、禹耀東及劉寶鈴等人提出針對行政、民政、農業、社會、文觀局、人事室、工商發展處等二十三項預算、總經費約六千萬多元，保留至昨天的大會發言。
經過冗長質詢，相關局處長也提出說明，民進黨議員陳光軒及羅貴星力主刪除民政、農業、行政等處預算約六千萬。
惟主持會議的副議長陳明朝認為，總預算在四個小組審查會時已廣泛討論，都沒有意見，希望羅等人尊重審查會決議。但羅貴星表示無法接受各審查會決議，認為該刪就刪，否則就表決。
民進黨議員力主刪除23項預算
與會議員有人認為不要動用表決，有些則說「要表決就來表決」，後來再經協調，羅貴星僅強烈要求刪除補助各鄉鎮市公所國外考察經費一百九十八萬元，但未獲多數議員支持。陳明朝也要求縣長徐耀昌表態，徐表示一切尊重大會議決。
陳明朝隨即裁示針對羅貴星等人所提預算案六千萬元是否刪除進行表決，僅民進黨的陳光軒、羅貴星、陳春暖及謝芳紋四人贊成刪除，另二十八席議員則反對，縣府明年度總預算案分文未刪驚險過關。
徐耀昌強調，他一○三年底接任縣長時，苗栗縣政府財務狀況相當嚴峻，考量縣府長、短債皆逾公債法規範上限，且至目前受行政院「地方政府財政紀律異常之控管機制」在案，為求縣府財政及早回歸正軌，今年及明年的總預算已連續刪減兩成，完全核實編列，縮減預算規模，以達實質收支平衡。
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