〈北部〉博士揪團開社企 教香園有機處理廚餘
2016-12-23
元沛農坊 以永續農業為志業
〔記者洪美秀／竹市報導〕一群清大、台大博士成立的元沛農坊，推動廚餘堆肥計畫，更將首次進駐新竹縣香園教養院，未來三年指導、協助有機農業與廚餘處理，成為「循環經濟」典範，昨天在清大簽約。
元沛農坊去年獲清大創新學社青年創業學者計畫補助一百五十萬元、夢想資助計畫一百萬元，並在Flying V平台募得一百萬元。
奈米科技 將廚餘變身蚯蚓土
創辦人、清大奈米工程與微系統博士許又仁說，他們是以永續農業為志業的社會企業，九月才開始營運，也是清大第一個無償性提供創業資金育成科技的新創團隊。在新竹縣政府媒合下，未來三年會進駐有兩百名心智障礙學員的湖口鄉香園教養院，指導有機農業技術及銷售技巧，並引進奈米科技將廚餘變身為蚯蚓土示範場域，為傳統農場創造更多附加價值。
新竹縣環保局長黃士漢說，垃圾處理問題一直困擾鄉鎮市公所及縣府，元沛農坊的協助與指導，可幫助香園教養院處理廚餘，可說是循環經濟典範，未來不排除擴大示範點。
資助這項計畫的清大TIX創新社主持人潘犀靈教授說，學校支持青年創業與具社會公益的企業，學術除了研發，也要帶領產業轉型，元沛農坊就是讓傳統農業轉型的公益社會企業，未來希望透過循環經濟及物聯網概念，擴大效益。
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