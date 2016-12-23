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〈北部〉博士揪團開社企 教香園有機處理廚餘

2016-12-23

元沛農坊 以永續農業為志業

〔記者洪美秀／竹市報導〕一群清大、台大博士成立的元沛農坊，推動廚餘堆肥計畫，更將首次進駐新竹縣香園教養院，未來三年指導、協助有機農業與廚餘處理，成為「循環經濟」典範，昨天在清大簽約。

元沛農坊去年獲清大創新學社青年創業學者計畫補助一百五十萬元、夢想資助計畫一百萬元，並在Flying V平台募得一百萬元。

奈米科技 將廚餘變身蚯蚓土

創辦人、清大奈米工程與微系統博士許又仁說，他們是以永續農業為志業的社會企業，九月才開始營運，也是清大第一個無償性提供創業資金育成科技的新創團隊。在新竹縣政府媒合下，未來三年會進駐有兩百名心智障礙學員的湖口鄉香園教養院，指導有機農業技術及銷售技巧，並引進奈米科技將廚餘變身為蚯蚓土示範場域，為傳統農場創造更多附加價值。

新竹縣環保局長黃士漢說，垃圾處理問題一直困擾鄉鎮市公所及縣府，元沛農坊的協助與指導，可幫助香園教養院處理廚餘，可說是循環經濟典範，未來不排除擴大示範點。

資助這項計畫的清大TIX創新社主持人潘犀靈教授說，學校支持青年創業與具社會公益的企業，學術除了研發，也要帶領產業轉型，元沛農坊就是讓傳統農業轉型的公益社會企業，未來希望透過循環經濟及物聯網概念，擴大效益。

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  • 第一個由清大校方無償性支持資助的元沛農坊將進駐湖口香園教養院，指導身心障礙院生有機農場和廚餘堆肥問題，成為循環經濟典範。（記者洪美秀攝）

    第一個由清大校方無償性支持資助的元沛農坊將進駐湖口香園教養院，指導身心障礙院生有機農場和廚餘堆肥問題，成為循環經濟典範。（記者洪美秀攝）

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