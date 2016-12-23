〈北部〉腳不能動還有手 罕病生電腦繪圖優勝

2016-12-23

光復中學鄭詠儀 開刀曾休學

〔記者洪美秀／竹市報導〕「腳不能動，但我的手還可以畫啊！」新竹市光復中學學生鄭詠儀患有先天性罕見疾病「進行性神經性腓骨萎縮症」，她不但在全國中等學校商業類技藝競賽電腦繪圖獲得優勝，最近還投入通訊軟體LINE貼圖創作，未來希望成為插畫家，報答照顧她的媽媽。

成長在單親家庭的鄭詠儀並沒有被先天性罕見疾病打倒，雖然從小六開始，每年都要動髖關骨手術，住院兩個月及復建三個月， 高一時還因此被迫休學，到現在仍需復建才能好好走路，卻未減她對畫畫的熱情。

詠儀即使躺在病床上，仍不停的畫畫。而不管在生活或精神上，母親都是詠儀的支柱，她了解媽媽背負經濟重擔，下定決心用功求學回報親恩。

喜歡動漫人物和插畫的鄭詠儀參加過多次比賽，並爭取全國中等學校商業類技藝競賽電腦繪圖選手資格，卻因為要復建無法到校，指導老師張子謙透過網路指導她，讓她充滿信心，果然獲得優勝殊榮。

立志要當插畫家 回報單親媽

插畫家「幾米」是她的學習榜樣，詠儀說，未來希望繼續念大學，想成為插畫家，最近投入貼圖設計，希望改善家計，讓媽媽不要那麼辛苦！