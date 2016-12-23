〈北部〉5米高「水月觀音」 守護竹北海濱
2016-12-23
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市新港里海仔尾的出海口，昨天早上由花蓮縣琉璃世界藥師壇城圓禪大法師與地方人士，安奉一尊超過五公尺高、以花崗原石精雕一體成形的「水月觀世音菩薩聖像」，成為竹北濱海地區的新地標，竹北市長何淦銘祈求守護竹北市民。
琉璃世界藥師壇城說，圓禪大法師為祈求遠離災難及消災植福，發起全台沿海安奉三十尊觀世音菩薩聖像的守護台灣計畫，竹北這尊水月觀世音是第十三尊聖像，高約五公尺、寬三．三公尺、厚度約三公尺，安奉工程浩大，感謝竹北市公所、各方信眾及TOP-UP建築事業團隊的大力支持。
昨天上午九點半，圓禪大法師等人進行灑淨儀式後，與市長何淦銘、代表會主席林啟賢和地方人士一同為水月觀世音聖像揭開紅布幔，菩薩面容莊嚴慈祥，隨即舉行開光儀式。
何淦銘說，觀音聖像的安奉除了祈求平安，也期許這個文化地景、裝置藝術能為竹北濱海地區增添新地標，帶動觀光發展。
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