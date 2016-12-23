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〈北部〉竹北》怪怪的…婦幼館旁公園蓋「祭祀亭」

2016-12-23

〔記者廖雪茹／竹北報導〕位在竹北市的婦幼館旁公園用地，新竹縣環保局規劃改造成「中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區」，最近卻興建完成一座「祭祀亭」，到婦幼館的鄉親不禁覺得怪怪的！

環局：尊重先人 儘量美化

環保局說，祭祀亭由民間出資設置，主要暫時安置這裡遺留的無主墓碑和骨骸，現場立有告示牌說明，會儘量美化、陽光化，以融合環境、尊重先人，也請鄉親正常看待，日後有適宜地點再遷移。

縣府說，竹北市縣政二路和中山路交界的一．四公頃空間，早年劃設為公墓用地，後來經都市計畫變更為公園用地，卻仍變成亂葬岡，經相關單位努力，已公告完成遷墓作業，由環保局在一○三年著手改造。

環保局爭取中央金援，規劃中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區，第一階段空品區已完成，廣植一千多棵喬、灌木，設置步道和裝置藝術；第二階段的教育館工程準備發包，期許透過新穎的環保設施，讓環保概念從小扎根。

不過，空品區草地上最近蓋好一座祭祀亭，屋頂呈八角形，內部擺設香案，進出婦幼館的鄉親認為，館後就是遊戲區、溜冰場和籃球場，常有親子和青少年活動， 感覺怪怪的！

日後有適宜地點 就會遷移

環保局解釋，一○三年委外廠商進駐整地，發現有完整的墓碑，因忌諱提出解約；事後仔細下挖，共找到四十六座墓碑和十具骨骸，民政處公告仍無人認領，考量竹北市公墓都已飽和或禁葬，依習俗處理後，暫時就地安置在祭祀亭地下墓室，日後有適宜地點再遷移。

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  • 新竹縣環保局說，婦幼館旁空氣品質淨化區草地上興建「祭祀亭」，有其時空背景，請大家正常看待，有適宜地點會遷走。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣環保局說，婦幼館旁空氣品質淨化區草地上興建「祭祀亭」，有其時空背景，請大家正常看待，有適宜地點會遷走。（記者廖雪茹攝）

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竹北》怪怪的…婦幼館旁公園蓋「祭祀亭」

位在竹北市的婦幼館旁公園用地，新竹縣環保局規劃改造成「中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區」，最近卻興建完成一座「祭祀亭」，到婦幼館的鄉親不…

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