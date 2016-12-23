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〈北部〉竹市「雙鐵接軌」 火車站都有YouBike

2016-12-23

鐵路加鐵馬 完美銜接

〔記者洪美秀／竹市報導〕繼新竹火車站之後，新竹市YouBike昨天再啟用其他五個火車站新站點，市府並結合鐵路與鐵馬，力推「雙鐵微旅行」，邀請民眾搭火車來竹市從任何一站下車，再騎著YouBike悠閒探索附近景點、人文風光，品嚐在地美食。

新竹市YouBike昨天啟用新莊、千甲、北新竹、三姓橋及香山等五個火車站新站點，再加上早已設站點的新竹火車站，成為全國第一個轄內每個火車站都建置YouBike站點的縣市。

雙鐵微旅行 邀約體驗

新竹市長林智堅昨天從新竹火車站搭台鐵列車到香山火車站，與奧運銅牌射箭好手譚雅婷、林詩嘉及教練倪大智會合，一起騎YouBike到香山天后宮，在不到十分鐘的路程中感受香山的人文風景。

林智堅說，來香山可造訪「竹塹八景」之一的香山夕照，品嚐在地生產的啤酒與窯烤披薩，體驗玻璃藝品及手工米粉，漫遊古天后宮、古官道，深入認識香山在地特色。

新竹市舊城區則有州廳與東門城等密集古蹟群及護城河等景點、城隍廟小吃等美食；市府也將結合千甲及新莊火車站，推出千甲、水源農村社區之旅，以及科學園區科技單車之旅。

林智堅說，今後民眾搭火車到新竹市，在任何一個車站下車，都可轉騎YouBike代步，是兩種低碳交通運具的最佳連結。YouBike與台鐵車站結合，也嘉惠香山區三所大學與香山高中、新竹高工等校通勤學生，上下學更方便。

林智堅說，新竹市公共自行車路網已累積建置二十六個站點，年底將完成三十個，達成各行政區都有YouBike站點的目標。據統計，YouBike假日使用率是平日的兩倍，希望年底能突破五十萬人次。

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  • 新竹市所有火車站都有YouBike站點了！市長林智堅（中）昨天搭火車到香山站，和奧運銅牌女箭客譚雅婷（左二）、林詩嘉（右二），一起騎「小小黃」來趟香山微旅行。（記者洪美秀攝）

    新竹市所有火車站都有YouBike站點了！市長林智堅（中）昨天搭火車到香山站，和奧運銅牌女箭客譚雅婷（左二）、林詩嘉（右二），一起騎「小小黃」來趟香山微旅行。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市長林智堅等人昨天坐火車到香山站，轉騎YouBike香山天后宮，享用朝山社區風味餐。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅等人昨天坐火車到香山站，轉騎YouBike香山天后宮，享用朝山社區風味餐。（記者洪美秀攝）

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