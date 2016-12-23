〈北部〉元旦升旗 加碼八千個名額

2016-12-23

〔記者鄭淑婷／八德報導〕一○六年桃園市元旦升旗暨健行活動，首度移師到八德區舉行，廿日開放網路報名，三千五百個名額瞬間秒殺，市長鄭文燦決定再加碼八千個名額，在廿六日下午三點開放網路報名，滿足民眾的需求。

八德區公所表示，元旦上午八點在八德區重劃區建德公園旁的機五用地舉辦升旗典禮，六點半起報到，網路報名原本從廿日到廿八日止，三千五百個名額瞬間秒殺，民眾大嘆：「比演唱會門票還難搶！」鄭文燦決定加碼八千個名額。