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〈北部〉週六耶誕搖滾桃樂夜 穿紅配綠來打卡

2016-12-23

星光閃閃 葛仲珊、畢書盡熱力演唱

〔記者陳昀／桃園報導〕市府主辦的「耶誕搖滾桃樂夜」活動，明天下午四點至晚上九點在中壢區中正公園熱鬧登場，邀請曾獲金曲新人獎的葛仲珊、歌手畢書盡、樂團「糜先生」等十組團體輪番演出，當天只要穿「紅配綠」與現場的環保耶誕樹合照並上傳打卡，可到服務台領取耶誕帽，限量三百頂送完為止。

市府文化局指出，今年邀請金曲樂團「麋先生」、雙主唱搖滾嘻哈樂團「丘與樂」、台灣爽樂團、果實樂團，和曾獲金曲新人獎的嘻哈歌手葛仲珊演唱，最後是「情歌王子」畢書盡壓軸登場；並安排「桃園鐵玫瑰熱音賞」歷屆獲獎樂團接力演出，包含神奇妙妙屋、SADOG、通勤疲勞、遊樂Amuse等得獎樂團，將應景改編耶誕歌曲與市民同樂。

文化局表演藝術科科長林作嘉表示，除了熱力演唱外，也和在地烘焙教室合辦「耶誕手作體驗區」，開放民眾免費DIY彩繪薑餅人與手工餅乾，從下午四點起舉辦十場，每場次限十人，另有公益市集，邀請社福團體設攤義賣手工藝品、餅乾等，支持弱勢。

林作嘉說，活動當天只要身穿「紅色」、「綠色」的耶誕配色，到中正公園與現場的環保耶誕樹合照並上傳打卡，就可到服務台領取耶誕帽一頂，限量三百頂，活動時在臉書公開貼文hashtag「#我愛桃園耶誕搖滾」，有機會出現在舞台兩側的大螢幕上散播專屬祝福，詳情查詢文化局網站或臉書「耶誕搖滾桃樂夜」。

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  • 文化局活動當天會在中壢中正公園擺放「環保耶誕樹」，民眾只要身穿「紅配綠」上傳打卡，就能到服務台領取耶誕帽。（記者陳昀攝）

    文化局活動當天會在中壢中正公園擺放「環保耶誕樹」，民眾只要身穿「紅配綠」上傳打卡，就能到服務台領取耶誕帽。（記者陳昀攝）

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