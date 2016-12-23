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〈北部〉勞工權益基金 多項補助可供申請

2016-12-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天宣布大溪高中工安意外，桃園市籍的死者有二十萬元職災慰問金，這是來自「勞工權益基金」，勞工因為職災而導致失能、住院也有補助，勞資糾紛、職災、重大勞資爭議也有律師費、生活費補助，勞動局提醒勞工重視自身權益。

勞動局指出，申請職災慰問金案件，約三分之二是住院，大都是勞工上、下班時段發生車禍而住院，勞工上、下班發生車禍視同職災，不但有公傷假，住院三天有三千元，四天以上是五千元，對受傷的勞工也不無小補。

桃園市的勞工急難救助，設籍桃園市四個月以上才能領取，非市民只有職災死亡才有五萬元慰問金；在職災慰問金部分，市籍民眾死亡二十萬元，失能視等級不同可領取二萬元到十萬元不等的慰問金，住院三天領取三千元、四天（含）以上五千元。

此外，如果因為職業災害或勞資爭議而打官司者，可申請律師費、生活費，一年最高五萬元，一般勞工以一年為限、工會幹部可補助兩年、最多十萬元。

此外，關廠歇業或重大勞資爭議案件可補助生活費，每人最高補助兩萬元，同一事件、同一人只能申請一次，今年四到七月並無人提出申請；勞動局表示，這是因為今年沒有重大關廠歇業案件，去年同時期申請有二十一人。

今年市府編列四千五百萬元挹注「勞工權益基金」，該基金除了提供勞工急難救助外，「青年安薪就業方案」、勞工學苑也都是使用這項基金。

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