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〈北部〉大溪高中鷹架倒塌工安意外 檢方究責

2016-12-23

家屬昨到工地招魂 傷心不已

〔記者周敏鴻、謝武雄、鄭淑婷、李欣芳／綜合報導〕大溪高中圖資大樓工程發生嚴重工安意外，造成五名工人不幸死亡，檢方昨到現場究責，針對壓送車疑似操作失誤勾到鷹架、其他工人指控包商趕工、未加強鷹架支撐就急著灌漿等可能肇禍原因進行調查；罹難者家屬昨天到工地招魂、傷心不已。

林全要求勞動部、工程會檢討

行政院長林全也關切此事，他下令究責，要求勞動部和工程會檢討、強化各營建場所的公共安全，工程負責人和監造督導單位應負起相關責任，有違法情事要接受司法調查。

市長鄭文燦表示，要將公共工程的工安考核列為重要查核項目，工安紀錄差的廠商將列入黑名單，建議勞動部將勞檢工安紀錄列為公開資料，讓縣市政府在標案評選時可以參考。

對於外界質疑趕工灌漿釀禍，鄭文燦認為，圖資大樓的工程進度約五十％，並未落後，應該不是趕工出問題，是工地管理出問題。

現場目擊的其他工人說，事發前一天就曾警告「鷹架的支撐力不足」，卻無人理睬，沒有先加強鷹架的結構體就強行灌漿，死者王顯民發現鷹架快倒塌，他可能害怕會被未乾的混凝土覆蓋，趕緊用跳的逃命，不幸頭部著地致死。

從工地現場監視器畫面顯示，事發當時，混凝土預拌車離開後，壓送車的底盤微微轉動，工人說，澆置管底盤轉動六秒，估計轉動六公分，頂端的澆置管會隨著轉動六公尺，可能是壓送車駕駛與五樓工人透過對講機聯繫時發生失誤，才轉動澆置管勾到模板或鷹架而釀禍。

桃園地檢署檢察官黃柏嘉已針對各種可能的肇禍原因進行調查，昨天並完成相驗，五名死者多是頭、頸、胸、腹部與四肢多發性頓創、顱內出血、顱顏面骨粉碎性骨折，致命原因都是出血性休克；檢方表示，要釐清每個環節的因果關係，究竟是灌漿吊車勾到模板，或模板、鷹架支撐力不足所致，並追查是否趕工而便宜行事。

罹難者家屬昨天到工地招魂，廖忠仁、黃秀妹夫妻身後留下兩個兒子，都在屏東縣麟洛國中棒球隊打球，兩兄弟捧著父母親牌位跟著法師招魂，兄弟倆頻頻拭淚，令人鼻酸。

鄭文燦致贈罹難者家屬慰問金

鄭文燦昨也慰問罹難者家屬並致贈慰問金，市府表示徐建成、王顯民、黃振益三人是桃園市籍，各有二十萬元職災慰問金，再加上勞動部的十萬元職災慰問金，三人的家屬各三十萬元；廖忠仁、黃秀妹非桃園市民，但兩人具有原住民身分，廖忠仁慰問金三十萬元、黃秀妹二十五萬元。

立法委員陳瑩昨天質詢說，承包商巨佳營造改過名字，民國一○一年曾因承包桃園市新埔國小工程，涉嫌偷工減料被檢調搜索，今年竟被新北市政府評鑑為優良廠商；另外，移民署桃園專勤隊表示，該工地曾被查獲非法外勞；市府勞動局指出，這處工地今年十月被查獲施工鷹架交叉拉桿有缺口，恐造成工人墜落風險，十月十四日複檢已改善，但仍罰款六萬元。

巨佳營造︰工程都依表定進度進行

巨佳營造公司的蕭姓工地主任澄清說，工程都依表定進度進行、毋須趕工；公司曾被調查偷工減料，這是當時一名股東惡意檢舉，調查後並無偷工減料的弊端。

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  • 檢方昨天由學校人員帶領前往工地現場調查。 （記者周敏鴻攝）

    檢方昨天由學校人員帶領前往工地現場調查。 （記者周敏鴻攝）

  • 大溪高中圖資大樓工程發生嚴重工安意外，造成五名工人不幸死亡，罹難者家屬昨到工地招魂。 （記者周敏鴻攝）

    大溪高中圖資大樓工程發生嚴重工安意外，造成五名工人不幸死亡，罹難者家屬昨到工地招魂。 （記者周敏鴻攝）

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