〈中部〉假醫師被逼婚 盜領女友存款落跑

2016-12-23

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市王姓女子結交一名男友，對方自稱是「陳醫師」，但交往幾個月發現他故意拖延婚事，常向她借小錢，最後竟逃婚。後來得知「陳醫師」不姓陳是姓郭，也不是醫師，交往時騙她房租、管理費1萬2000元，還盜領她的存款1萬餘元，檢方依詐欺等罪嫌起訴郭男。

起訴書指出，男子郭育佳在98年間冒用「陳富權醫師」名義，在網路上交友，認識未婚的王女，2人展開交往，同年11月間，「陳醫師」突說他涉嫌醫療糾紛，帳戶被檢察官凍結，一時無法領錢繳房租及管理費，開口向王女借6000元。

99年元月又以相同藉口借6000元得逞，郭男都是拿去自己花用。99年農曆年期間，郭男怕自己假冒「陳醫師」的身分曝光，也為了安撫王女催婚，在一份結婚書約上，故意簽署「陳富權」名字讓王女看見，雖然不是拿來當結婚證書使用，但王女將更不會懷疑他的假身分。

交往期間論及婚嫁，王女感覺郭男一直在藉口拖延，又發生郵局提款卡遺失，裡面1萬0906元竟然全部被提領一空，趕緊報警處理，同時間也發現她的男友「陳醫師」不見了。

經警方追查發布通緝，今年郭男到案，就是王女的「陳醫師」盜領存款，才得知他的真名，檢方依詐欺等罪起訴。