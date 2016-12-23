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〈中部〉詐團搞軍事化 業績差「罰寫騙詞」

2016-12-23

主嫌吸收10名年輕人

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心前天（21日）破獲吳姓男子主持的詐欺機房，逮捕詐欺犯11人，吳嫌採軍事化管理，宛如軍人集體生活作息，還設有生活公約，規定每天深夜11時30分就寢，上班時禁用手機；且吳嫌每天清查績效，業績差的手下要罰寫騙人的詐術騙詞（教戰手冊），藉此提升詐術技能，全案昨天依詐欺罪嫌移送法辦。

中打與彰化警方查緝設於南投縣草屯鎮的詐欺機房，主持人是殺人未遂、詐欺、恐嚇罪通緝的吳姓通緝犯，他逃亡2年，上月吸收10名年輕人成立詐欺機房，第一線騙徒假冒中國移動電信公司客服人員，打電話給中國被害人，謊稱身分被冒用而涉入刑案，再由第二、三線騙徒假冒「江蘇省無錫市公安局」、「檢察官」，揚言拘提逮捕入獄，威逼被害人匯款「監管」。

中打發現，此詐欺集團租用位於無尾巷內透天厝，再於巷口設置監視器，警方前天攻堅時，改由透天厝後方爬牆進入，員林警分局許姓偵查佐摔傷骨折，就醫無大礙，警方查獲通信設備與現金4萬2000元等證物。

警方調查，該集團上月成立至今，因中國官方「打詐」，本月初限定ATM轉帳要24小時才能入帳，該集團雖得逞約40次，卻僅拿到人民幣8萬餘元，折合約台幣36萬餘元。

設生活公約 規定作息

吳嫌對手下採用軍事管理，吃住睡覺都在一起，還設「生活公約」，規定每天上午8時30分就定位，上班時間禁用手機，輪流吃飯，下午3時30分下班，晚間7時開會，會議結束後打掃環境，深夜11時30分就寢，垃圾沒分類要罰500元。

而且吳嫌每天下午3時30分清查績效，績效差的手下要罰寫詐術騙詞（教戰手冊），例如：「我是無錫市公安，您涉入一起特大詐騙刑案」，吳嫌認為績效差是不熟悉騙術，抄寫騙詞有助提升詐術技能。全案依詐欺罪嫌法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 詐團主嫌設生活公約，軍事化管理。 （記者張瑞楨攝）

    詐團主嫌設生活公約，軍事化管理。 （記者張瑞楨攝）

  • 業績差的騙徒須抄寫詐術騙詞，藉此提升技能。 （記者張瑞楨攝）

    業績差的騙徒須抄寫詐術騙詞，藉此提升技能。 （記者張瑞楨攝）

  • 詐團主嫌吸收年輕人。 （記者張瑞楨翻攝）

    詐團主嫌吸收年輕人。 （記者張瑞楨翻攝）

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