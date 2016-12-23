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〈中部〉烏日水管汰換 路面如新

2016-12-23

〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日區今年四月起，陸續進行自來水管汰換工程，分別在九德里長春街等三處進行，共汰換總長一萬兩千公尺的水管，改善長期以來自來水供水水壓瓶頸，路面也重新刨封煥然一新。九德里長林國佑表示，之前施工時，民怨交通不便，做好後路面煥然一新，很多其他路段的里民都羨慕地問，「什麼時候換我們？」

今年四月起，自來水公司辦理烏日區自來水管線汰換工程，包括九德里長春街等巷道、前竹里中山路和平巷等、烏日里五光路巷弄等、溪壩里溪南路一段及螺潭里等巷道，已陸續施作完工，改善烏日區市中心及溪南地區等七里八千多戶，長期以來自來水供水水壓問題。

烏日區長林峰輝表示，完工後將施工範圍內的瀝青路面刨封，總刨封面積七萬一千平方公尺，區公所建設單位也確實掌握鋪設進度及品質管制，並請施工單位以全車道且加強平整度修復的方式恢復路面，使道路煥然一新，感謝施工期間區民的耐心及體諒。

九德里長林國佑表示，水管汰換工程以九德里來說，只汰換四分之一里，就已經花了三千多萬經費，日前也向自來水公司拜託，希望能夠全部換，但礙於經費有限，仍在積極爭取中。

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  • 重新刨封過的路面煥然一新。（記者何宗翰攝）

    重新刨封過的路面煥然一新。（記者何宗翰攝）

  • 烏日區今年四月起陸續進行自來水管汰換工程。（記者何宗翰攝）

    烏日區今年四月起陸續進行自來水管汰換工程。（記者何宗翰攝）

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