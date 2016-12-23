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〈中部〉宣傳反怠速 藝人與學童合拍片

2016-12-23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕秋冬空污季，汽機車怠速也加重空氣惡化，環保局稽查發現，民眾經常怠速停車接送人或等人，一停就是五到十分鐘，如果以每輛車每天怠速十分鐘估算，一年就耗費超過五千元油錢，提醒民眾怠速會讓引擎空轉易積碳，而且燃燒不完全排氣，空氣污染更嚴重。

「爸媽停車要記住，拒絕PM2.5！」環保局邀請台中出生的藝人黃鐙輝和軍功國小學童一起合拍反怠速影片宣傳口訣，由小朋友告訴家長，怠速停車會加重空污，「省油環保第一步，停車熄火別怠速…接送小孩上下學，杜絕廢氣好父母。」

法定停車怠速不可超過三分鐘！環保局今年查核宣導汽機車怠速問題，針對市場、車站和學校等處，發現民眾停車接送人或等人，為了吹冷氣或習慣問題，經常停車怠速、不熄火，環保局長白智榮說，車輛怠速不但耗油，且引擎惰轉所排放的空氣污染物，濃度比正常行駛時來得高。

若以開車每天怠速十分鐘估算，一年共耗油兩百一十三公升，浪費油錢約超過五千元，而且排放空污物二氧化碳（CO2）為四百六十六公斤、一氧化碳（CO）十八公斤、揮發性有機化合物（VOCs）為一公斤、氮氧化物（NOx）○．三三公斤。

停車怠速超過三分鐘未熄火，依機動車輛停車怠速管理辦法，機車可處一千五百至一萬五千罰鍰，汽車三千至六萬元，除了天氣預報最高溫度超過攝氏三十度、停車時正值下雨或幼童專用車、遊覽車、大客車得於乘客上車前十五分鐘啟動引擎等，列為排除原因之外。

環保局表示，在台中市空品紅燈警報期間，稽查人員將以紅外線熱像測溫攝影機，查核車輛怠速，一旦違法將開罰，宣傳影片也將在各級學校宣導，影片觀看網址：A版http://bit.ly/2hPXD0Y；B版http://bit.ly/2hQ4I1u

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