〈中部〉健保付錢 醫師也可到宅看病
〔記者蔡淑媛／台中報導〕醫師到宅看病，健保付錢！健保署今年推出居家醫療，為失能或外出就醫不便者提供整合照護，失智臥床且有壓瘡的老阿嬤，在家接受彰化二水鄉衛生所照護，現在能下床哼歌謠；四十六歲癌末患者也因南投醫院到宅進行安寧照護，在家安心善終。
提供失能或不便者整合照護
八十二歲的王阿嬤治療感染後出院，由兒子接回家照顧，但背部有壓瘡，加上裝了鼻胃管、尿管，家人不知如何照料很焦慮，二水鄉衛生所主任陳宏賓帶領護理人員，每週到宅看病、照護傷口和進行衛教指導，現在感染獲得控制、壓瘡逐漸癒合，阿嬤能下床坐輪椅出門，開心地笑了，還哼起年輕時愛唱的日本歌謠，兒子也能兼顧養蜂工作，對醫療團隊感謝不已。
許姓大腸癌患者因癌細胞轉移至骨頭與腦部，去年底想完成回家住的心願，部立南投醫院由放射腫瘤科主任翁益強帶領醫護團隊，到宅為他進行安寧醫療，患者與家人能把握最後的相處時光，悲傷獲得撫慰，患者願意走出臥房與家人共餐，最後也走向戶外，到八卦山賞櫻郊遊，並與醫療團隊合照表達謝意，年中在家走完人生最後一哩路。
健保署中區業務組長方志琳昨天在成果發表會指出，今年健保推出居家醫療整合照護計畫，不同於以前只有護理師到宅照護，現在醫師也到宅看診，而且整合居家一般醫療、重症患者有鼻胃管、氣切或呼吸器等重度居家醫療和安寧療護，都能是同一個醫療團隊，讓患者不會為了回診而舟車勞頓，提升生活品質，也減輕家庭負擔。
該計畫提供完整的醫護團隊到宅醫療、還有個案管理師協助、廿四小時電話諮詢等，方志琳進一步指出，目前中彰投已有超過一百五十家醫療院所加入計畫，今年已服務五百多人，明年續辦，讓患者在地醫療，弱勢者也能受到照護，只要患者居住在家或外出就醫不便，均能向醫院、縣市衛生局照管中心申請，經評估有明確醫療需求就能提供。
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