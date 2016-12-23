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〈中部〉夏田里農田污染 將開發產業園區

2016-12-23

〔記者陳建志／大里報導〕大里區夏田里農田，近年接連傳出重金屬污染，市府持續進行整治，今年再度申請到環保署補助四千萬元進行九．五公頃的整治，因一再傳出污染，市府希望將該處變更為產業園區，經發局並編列四千二百萬元經費，預計五年內完成土地變更等程序，進行夏田產業園區開發。

市議員張芬郁表示，大里區夏田里農田，近年陸續傳出土壤遭重金屬污染，政府為此耗費鉅資整治，不過污染還是持續發生，建議早日將污染農田變更為工業土地，才能徹底解決問題。

環保局水質及土壤保護科長江明山表示，一○一年夏田里發現廿八公頃農田遭重金屬污染後，除環保局嚴格稽查違法偷排工廠，農田水利會也加強管制工廠廢水搭排，逐年追蹤發現新污染面積迅速下降，以今年來說只剩不到○．二公頃驗出遭污染。

江明山表示，今年年中開始，進行九．五公頃的污染農田換土整治，強調這是之前就已發現的污染農田，因今年才獲得環保署補助四千萬元，才會發包整治。

經發局工業科長鄭錫禧表示，今年八月邀集地主召開說明會時，大部分地主都支持變更為產業園區，只是不清楚最後能分回多少土地，因此對開發案觀望，經發局將分五年編列四千二百萬元，做為夏田產業園區規劃設計經費，預計在五年內完成用地變更等細部規劃，闢設一百多公頃的產業園區，會規劃出具體的內容後再和地主溝通取得共識。

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  • 大里區夏田里農田持續傳出遭重金屬污染，市府希望五年內開發為產業園區。（記者陳建志攝）

    大里區夏田里農田持續傳出遭重金屬污染，市府希望五年內開發為產業園區。（記者陳建志攝）

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