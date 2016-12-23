〈中部〉夏田里農田污染 將開發產業園區
2016-12-23
〔記者陳建志／大里報導〕大里區夏田里農田，近年接連傳出重金屬污染，市府持續進行整治，今年再度申請到環保署補助四千萬元進行九．五公頃的整治，因一再傳出污染，市府希望將該處變更為產業園區，經發局並編列四千二百萬元經費，預計五年內完成土地變更等程序，進行夏田產業園區開發。
市議員張芬郁表示，大里區夏田里農田，近年陸續傳出土壤遭重金屬污染，政府為此耗費鉅資整治，不過污染還是持續發生，建議早日將污染農田變更為工業土地，才能徹底解決問題。
環保局水質及土壤保護科長江明山表示，一○一年夏田里發現廿八公頃農田遭重金屬污染後，除環保局嚴格稽查違法偷排工廠，農田水利會也加強管制工廠廢水搭排，逐年追蹤發現新污染面積迅速下降，以今年來說只剩不到○．二公頃驗出遭污染。
江明山表示，今年年中開始，進行九．五公頃的污染農田換土整治，強調這是之前就已發現的污染農田，因今年才獲得環保署補助四千萬元，才會發包整治。
經發局工業科長鄭錫禧表示，今年八月邀集地主召開說明會時，大部分地主都支持變更為產業園區，只是不清楚最後能分回多少土地，因此對開發案觀望，經發局將分五年編列四千二百萬元，做為夏田產業園區規劃設計經費，預計在五年內完成用地變更等細部規劃，闢設一百多公頃的產業園區，會規劃出具體的內容後再和地主溝通取得共識。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
《小檔案》捷運藍線
捷運藍線全長廿一．三公里，西起沙鹿火車站，行經台灣大道，至台中火車站、干城轉運中心，共設十五座車站，其中，沙鹿火車站（B1站）、台灣大道與文心路口（B9站）及台中火車站（B14站）分別與山手線、捷運綠…
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 大綠小綠之爭 蔡：年輕綠委應多露臉
- 2016耶誕專輯10：耶誕金色魔法！
- 自由廣場》龜兔賽跑 以拖待變
- 今明乾爽週末回暖 吳德榮：下週濕冷有「冷氣團強度」
- 2016耶誕專輯13-1：最美的耶誕雪花
- 福山雅治報喜當爸！自爆看到孩子出世2度哭了
- 自由廣場》台灣高教需要大翻轉
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 鏗鏘集》聖多美凸顯中國的脆弱
- 焦點評論》誰怕剃光頭？
- 宏遠EPS估1.2元 17年新高
- 諸羅山盃少棒賽》受傷暫停時間照算 福林藍教練怒嗆
- 超盧奧客砸玻璃 被上銬就乖了
- 友台學者納瓦洛 將掌白宮貿易委員會
- 黨職併公職修法 追討黨官溢領退俸
- 自由廣場》九二共識替北京省錢
- 2020年共軍鎖台? 馮世寬：國軍能獨力突破封鎖
- 威力彩頭獎13摃
- 小三鹹濕告白 判賠30萬元
- 利菁戲稱老公許仙 夫妻情趣抓寶可夢
- 日職》年初與王建民激烈競爭 養樂多挖大聯盟猛將
- 看不見未來 無奈退出企排聯賽
- 小貨車「飛車過溝」掉進草叢 駕駛不見了
- 未來勞資爭議 應派專業助勞方
- 鋒面快閃 全台耶誕可望晴朗穩定
- 《中英對照讀新聞》Dad Creates Ingenious Way to Keep His Triplets From Fighting in Car 老爸出奇招 阻止三胞胎在車上爭吵
- NBA》耶誕節復仇日？湯普森：等不及打騎士
- 大溪工安意外╱子弟兵父母雙亡 王子燦代求援
- 2016耶誕專輯13-2：最美的耶誕雪花
- 禁穆斯林入境 川普：百分之百正確
- 日本2016年出生數 首跌破百萬大關
- 健康充電站-骨盆腔治療講座
- CBA》不滿對手大動作假摔 林書豪前隊友鎖喉遭驅逐
- 重返手機市場？Nokia控蘋果侵權
- 天后驚天一擊 拯救了大家
- 驚！不只濺血受傷 江蕙遭嫌拿刀架脖
- 長期抽菸外強中乾 桃園「巨石強森」心肌梗塞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉夏田里農田污染 將開發產業園區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分