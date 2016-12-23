〈中部〉跨年晚會疏運 5路線接駁

2016-12-23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中跨年晚會今年以雙主場形式，卅一日分別在洲際棒球場及麗寶樂園登場，交通局已安排五條接駁車路線、三百輛公車及遊覽車接駁民眾至現場，市區公車也配合延後收班，交通局呼籲民眾多利用大眾運輸工具往返跨年晚會。

交通局長王義川表示，接駁車去程時間為卅一日下午四時至晚間十時，在豐原火車站（東站）、朝馬轉運站（秋紅谷）及高鐵台中站都有接駁車至麗寶樂園；至洲際棒球場則可在朝馬轉運站（秋紅谷）及潭子火車站搭乘。除了高鐵台中站往返麗寶樂園的接駁車按時刻表發車，其餘接駁路線去、回程車距每十至十五分鐘一班，車滿即發車，回程末班車時間則為一月一日凌晨二時。

而為了疏運跨年晚會散場人潮，交通局協調部分市區公車路線，最晚延後收班至一月一日凌晨二時。其中，台灣大道優化公車三○○路自一月一日凌晨零時至二時，每十五分鐘發一班車，其他市區公車延後收班路線、班次可至跨年晚會官網查詢。

另外，配合跨年晚會交通管制措施，卅一日下午二時起，十四、十四副、十四延及七七一路公車將調整行駛后庄路─松竹路─環中路─昌平路；一二七路公車（往豐樂雕塑公園方向）則調整行駛環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路。

至於十二、五十八、七十一及一二七路（往洲際棒球場方向）公車不受交通管制措施影響，但若人潮過多，將配合現場員警指揮，調整行駛動線為行駛崇德路─環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路。晚會交通管制措施解除後，公車即恢復原行駛動線及停靠站位。