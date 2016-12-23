| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉跨年晚會疏運 5路線接駁

2016-12-23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中跨年晚會今年以雙主場形式，卅一日分別在洲際棒球場及麗寶樂園登場，交通局已安排五條接駁車路線、三百輛公車及遊覽車接駁民眾至現場，市區公車也配合延後收班，交通局呼籲民眾多利用大眾運輸工具往返跨年晚會。

交通局長王義川表示，接駁車去程時間為卅一日下午四時至晚間十時，在豐原火車站（東站）、朝馬轉運站（秋紅谷）及高鐵台中站都有接駁車至麗寶樂園；至洲際棒球場則可在朝馬轉運站（秋紅谷）及潭子火車站搭乘。除了高鐵台中站往返麗寶樂園的接駁車按時刻表發車，其餘接駁路線去、回程車距每十至十五分鐘一班，車滿即發車，回程末班車時間則為一月一日凌晨二時。

而為了疏運跨年晚會散場人潮，交通局協調部分市區公車路線，最晚延後收班至一月一日凌晨二時。其中，台灣大道優化公車三○○路自一月一日凌晨零時至二時，每十五分鐘發一班車，其他市區公車延後收班路線、班次可至跨年晚會官網查詢。

另外，配合跨年晚會交通管制措施，卅一日下午二時起，十四、十四副、十四延及七七一路公車將調整行駛后庄路─松竹路─環中路─昌平路；一二七路公車（往豐樂雕塑公園方向）則調整行駛環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路。

至於十二、五十八、七十一及一二七路（往洲際棒球場方向）公車不受交通管制措施影響，但若人潮過多，將配合現場員警指揮，調整行駛動線為行駛崇德路─環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路。晚會交通管制措施解除後，公車即恢復原行駛動線及停靠站位。

廣告
  • 每年跨年均湧入大量人潮，交通局已規劃好2017跨年疏運措施。圖為2016跨年晚會。（資料照）

    每年跨年均湧入大量人潮，交通局已規劃好2017跨年疏運措施。圖為2016跨年晚會。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
《小檔案》捷運藍線

捷運藍線全長廿一．三公里，西起沙鹿火車站，行經台灣大道，至台中火車站、干城轉運中心，共設十五座車站，其中，沙鹿火車站（B1站）、台灣大道與文心路口（B9站）及台中火車站（B14站）分別與山手線、捷運綠…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：〈中部〉跨年晚會疏運 5路線接駁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.