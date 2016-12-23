〈中部〉就職2年 林佳龍：治安擺脫後段班
滿意度破七成 合併後新高
〔記者張菁雅／台中報導〕市長林佳龍廿二日舉行就職兩週年記者會，認為台中市兩年來最大的改變是治安、交通與舊城區再生，他也表示，除捷運藍線計畫已通過交通部審核，他昨天還與交通部協調大台中山手線計畫，爭取全線核定。
六成民眾認為交通已改善
林佳龍表示，兩年來，市民最有感的應該是治安改善，台中終於擺脫過去治安後段班的窘境，台中犯罪發生數六都最低，打擊詐欺、掃蕩毒品、查捕逃犯及檢肅非法槍械的成效六都第一；更重要的是治安滿意度突破七成，創下縣市合併以來的新高。
林佳龍指出，他上任後在臉書徵求十大民怨，五項與交通有關，因此將交通視為最重要、最優先的政策，現在有六成民眾認為交通已改善，市府也對交通改善提出完善規劃，需要持續的經費與執行時間，市府正展開「交通大作戰」，這將是未來施政重點。
爭取大台中山手線 全線核定
林佳龍也說，捷運藍線計畫已通過交通部審核，近日將報行政院核定；他昨天也北上與交通部協調大台中山手線計畫，爭取全線核定，再分年編列預算。
另外，日前市議會審查預算時，國民黨議員認為交通罰單開太多，要求刪除寄送郵資預算，林佳龍當時動怒回嗆。林佳龍昨天特別提到此事，並表示，如果因罰單寄不出去，警察不敢取締，超速、酒駕增加，造成事故怎麼辦？這涉及價值挑戰，沒有妥協餘地，他是發揮正義，維護市民安全。
至於舊城區再生，林佳龍表示，他上任前曾說「不能救中區，不配當市長」，上任後立即展開行動，現在很多市民反映柳川變漂亮了，中區街上出現許多年輕人開的特色小店，而市府也送出舊城區再生的都市計畫到內政部，藉由多元計畫「築巢引鳳」，讓舊城區找回新生命。
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捷運藍線全長廿一．三公里，西起沙鹿火車站，行經台灣大道，至台中火車站、干城轉運中心，共設十五座車站，其中，沙鹿火車站（B1站）、台灣大道與文心路口（B9站）及台中火車站（B14站）分別與山手線、捷運綠…
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標題：〈中部〉就職2年 林佳龍：治安擺脫後段班
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