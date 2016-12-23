〈中部〉《小檔案》捷運藍線

2016-12-23

捷運藍線全長廿一．三公里，西起沙鹿火車站，行經台灣大道，至台中火車站、干城轉運中心，共設十五座車站，其中，沙鹿火車站（B1站）、台灣大道與文心路口（B9站）及台中火車站（B14站）分別與山手線、捷運綠線共站。

捷運藍線總經費達一一二四．四一億元，總建設期程十二年，完成後，預計運量每日為廿三．○六萬人，尖峰運量則達每小時三．九一萬人。（記者張菁雅）