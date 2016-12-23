〈中部〉國語文全國賽奪11金 縣府頒獎金

2016-12-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣今年在全國語文競賽拿下十一金，縣府昨在同德家商頒發獎金給得獎選手，即將卸任的教育處長彭雅玲也幫指導老師爭取獎金，讓辛苦的老師也有實質鼓勵，秘書長洪瑞智允諾努力達成使命。

南投縣參加全國國語文競賽，團體拿下精進獎和精總錦標第二名，另行有廿三名選手擠入前六名，其中包括賽德克語演說等有十一項獲得第一名，昨日前六天的選手和指導老師都到場受獎，而布農族語項目的得獎選手都穿上傳統族服上台，相當吸睛。

元旦就要回歸台中教育大學教職的教育處長彭雅玲，昨感性地說，語文教育非常重要，語文好才能提高學習力和競爭力，已為得名選手爭取到獎金，但指導老師則未能爭取到獎金，希望秘書長洪瑞智能向縣長反映，比照運動選手得牌，選手和指導老師都有獎金鼓勵，洪瑞智承諾會努力向縣長反映。