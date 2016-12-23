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〈中部〉信義賞梅周日登場 元旦可望爆開

2016-12-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕一年一度南投縣信義鄉賞梅季，本週日（廿五日）即將在信義鄉農會梅子夢工廠開跑，農會總幹事黃志輝表示，去年因天氣多雨，導致梅樹開花結果不佳，但依照梅樹生長有一年盛產、次年減產的生理特性，今年只要天氣夠冷，梅花就有機會一次「爆開」，元旦過後，民眾可望看見怒放的滿山梅花。

農會表示，近期梅區已有零星梅樹開花，今年賞梅主題為「熊愛做伙‧來賞梅」，透過小熊公仔布偶的加持，讓民眾感受不同的賞梅樂趣，在廿五日的主題日活動，將有一千張園遊券免費兌換，民眾還能憑券參加抽獎，並有農會家政班的各式梅子風味餐品嘗，現場也將抽出三隻經典泰迪熊送給民眾，以及一百隻九吋多力熊打卡兌換活動。

另外，為增加民眾賞梅互動樂趣，從廿六日起連續七週，每週推出一款小熊公仔，民眾只要到烏松崙、柳家梅園、外坪頂等地賞梅打卡，再到梅子夢工廠消費三百元，就能免費獲得一隻小熊公仔，每天限量二百隻。

而賞梅重頭戲，則是明年元月八日的踏雪尋梅親子同樂滾橡木桶，以及刺激的夫妻揹負競賽，凡參加或是得到名次，就能獲得農會熱銷商品烏梅汁、精釀柔水梅酒等獎品，精彩可期。

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  • 信義鄉農會總幹事黃志輝（紅背心）為賞梅季活動暖身，今年主題為「熊愛做伙‧來賞梅」，推出多樣大、小熊熊布偶公仔，增加民眾賞梅樂趣。 （記者劉濱銓攝）

    信義鄉農會總幹事黃志輝（紅背心）為賞梅季活動暖身，今年主題為「熊愛做伙‧來賞梅」，推出多樣大、小熊熊布偶公仔，增加民眾賞梅樂趣。 （記者劉濱銓攝）

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