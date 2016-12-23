〈中部〉珍珠柑好身價 中寮農會1斤80元收購

2016-12-23

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕今年冬天水果身價高！中寮鄉的香蕉嬌貴外，個頭迷你的珍珠柑身價也比去年高，鄉農會昨舉辦評鑑比賽，四十一件入圍珍珠柑，農會都以一台斤八十元高價收購，而經評審仔細品評後，農民張嘉敏的珍珠柑奪冠，口感外觀俱佳，他說，一台斤賣七十元，光用宅配就不夠賣。

今年冬天的水果幾乎都是貴蔘蔘，香蕉的產地交易價已創歷年來最高的一百公斤九千元，即一公斤達九十元，很多消費者都說「買不下去」。而中寮鄉冬天另一大宗水果珍珠柑也進入產期，由於開花期都在下雨，因此產量也比去年減少近半，身價也水漲船高。

中寮鄉農會昨日舉辦珍珠柑評鑑比賽，有四十一位農民的珍珠柑參加比賽，均通過藥檢，這些入圍珍珠柑，農會都以一台斤八十元收購，並在廿五日在中興新村展售。

昨日經評審就甜度、酸度、口感和外觀評分，選出前三名得主，第一名張嘉敏，第二名蔡秋益、吳義德，第三名則是曾義泉、劉沼雄、洪明利。

張嘉敏得知自己的珍珠柑奪冠非常開心，他說，只種了三十棵，去年產量高達六千台斤，今年開花期遇下雨結果量減半，只剩三千台斤，一斤比去年貴十元，消費者打電話訂購者多，光用宅配就供不應求。

張嘉敏也說，施肥都用有機肥，且為了讓果實均勻照到陽光，自己把枝枒調整為往上的開放形狀，果實較不會重疊，自然外觀漂亮、口感好。