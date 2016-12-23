〈中部〉首家非營利幼兒園 明年2月埔里開園

2016-12-23

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣首家非營利幼兒園即將誕生！縣府今年委託財團法人三之三生命教育基金會，利用埔里鎮大成國小空餘教室開辦縣內第一家非營利幼兒園，縣府教育處表示，已進行硬體設施整建及招生，明年二月中旬正式營運，將優先照顧經濟弱勢家庭子女。

為減輕年輕父母的育兒經濟負擔，現階段政府推動非營利幼兒園，由政府提供適當空餘空間，委託民間非營利單位營運，政府與家長共同分擔育兒責任，希望提供優質平價普及與就近便利的教保服務，南投縣第一家非營利幼兒園就在埔里鎮。

縣府教育處表示，非營利幼兒園委託財團法人三之三生命教育基金會開辦，是利用大成國小空餘的教室辦理，原本預計今年九月一○五學年度上學期開學就要開辦，因招標作業因素則是延至下學期，明年二月十五日正式開園。

招生對象包括二足歲至五足歲的幼兒，即一般幼幼班至大班，預計招收四十六名學童，教育處表示，非營利幼兒園希望取公、私立幼兒園的優點，解決公幼一位難求的問題，收費則介於兩者之間，按國教署規定每月約八千元，家長與政府各負擔七成及三成，以經濟弱勢家庭子女為優先。

教育處指出，一○六學年度也計劃在南投市德興國小開辦非營利幼兒園，已報請教育部國教署核准，近期將辦理招標作業，最快明年九月開園。