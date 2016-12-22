〈南部〉掃蕩地下軍火 2枚照明彈虛驚
2016-12-22
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢警前天查緝槍毒案，逮捕14名嫌犯，查扣逾7百公克安毒，另有改造手槍3把及37發子彈。警方還意外起獲2枚疑似120槍榴彈，讓警方一度捏把冷汗，後來確認是新加坡製的照明彈，持有人供稱，是朋友送他的，單純收藏，警方為求慎重，找來國軍防爆單位到場，確認已使用過並無殺傷力，由於非違禁品，已發還當事人。
南打與航警局結合高雄警方，前天到高屏地區展開查緝毒品與地下兵工廠行動，檢警共搜索12個處所，陸續逮捕黃姓男子（27歲）及劉男等14人。其中，在黃嫌位於林園區住處，起出大批改造槍彈，黃男對於槍彈來源避重就輕，推說是朋友寄放，警方仍將深入追查來源。
檢警清點後，共查獲包括3把改造手槍、37發改造子彈，另有2枚疑似軍用槍榴彈，不過，經軍方防爆人員到場確認是「照明彈」。
警方說，2枚照明彈是新加坡製，主要供星光部隊在台訓練使用，已擊發過，無殺傷力。持有人供稱是朋友贈送，單純收藏，警方為求慎重，找來國軍防爆單位，確認已使用過並無殺傷力，由於非違禁品，已發還當事人，虛驚一場。
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