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〈南部〉虎頭埤迎晨曦 元旦推搭船優惠

2016-12-22

〔記者林孟婷／新化報導〕來虎頭埤迎接新年吧！虎頭埤風景區風景優美，加上水氣天然條件，日出晨曦美景成為園區特色，吸引不少攝影愛好者前來取景，虎頭埤風景區管理所主任黃茂容表示，元旦在左鎮二寮迎曙光成為重頭戲，但因為人數管制，只有三千人能上山，無法迎接曙光的民眾，可以到虎頭埤迎接晨曦，感受千變萬化的晨曦美景，迎接新的一年。

元旦六點半前到虎頭埤園區迎接晨曦，當天規劃環湖健行，上午十點前進入園區可享免門票，黃茂容表示，虎頭埤是台灣第一座水庫，已有一百七十年歷史，配合台南跨年三部曲規劃「頌舊迎曦」活動，在活動中心大廳展示虎頭埤老照片，慶祝虎頭埤水庫邁入一百七十週年及烏山頭近日兩艘太陽能船也加入環保營運，虎頭埤推出「一+一」計畫（搭太陽能船買一送一）回饋優惠活動。

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  • 虎頭埤晨曦美景、顏色千變萬化，吸引攝影愛好者前來取景。（虎頭埤風景區管理處提供）

    虎頭埤晨曦美景、顏色千變萬化，吸引攝影愛好者前來取景。（虎頭埤風景區管理處提供）

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