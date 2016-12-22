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〈南部〉井仔腳跨年送夕陽 邀百人鹽繪金雞

2016-12-22

〔記者王涵平／北門報導〕二○一六年「北門井仔腳送夕陽」，邀一百位民眾參加全台唯一彩鹽繪金雞，利用千餘台斤彩鹽，在百平方公尺的鹽田打造獨一無二的金雞，「鹽」續二○一六年的美好，勾勒二○一七年幸福藍圖。

31日現場報名 還有火舞表演

雲嘉南濱海國家風景區管理處邀皇尚文創公司等單位，在北門井仔腳瓦盤鹽田舉行記者會為活動造勢，戰鼓表演，氣勢不凡，與會人士先以十二色繽紛彩鹽點綴「二○一六井仔腳送夕陽」冰雕。

雲嘉南管理處長徐振能表示，井仔腳送夕陽活動十二月卅一日下午二至六時登場，規劃「齊心協力鹽繪金雞」，當日下午二時開始現場報名發放號碼牌，限額一百人。

徐振能指出，今年精心規劃ＴＳ火舞團炫目火舞表演、鹽繪金雞特色造景，現場玩直播，讓全世界都能看到夕陽美景，最後可以搭乘接駁車前往北門婚紗美地，欣賞水晶教堂的燈光夜色。

新營郵局今年配合活動推出專屬井仔腳的特色郵筒，副局長蕭月琴表示，當天寄出滿滿祝福的明信片，還能蓋上獨家設計的特色郵戳，十二月卅一日當日限定。

管理處指出，活動當日為避免人車壅塞，預計下午二時開始進行周邊道路交通管制措施，規劃「北門、井仔腳」往返接駁車，根據中央氣象局資料，預計日落時間約為下午五時廿五分，更多活動資訊可至「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲頁（https://www.facebook.com/swcoast/）查詢。

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  • 雲嘉南濱海國家風景區管理處等單位在北門井仔腳鹽田為送夕陽活動造勢，以十二色彩鹽點綴冰雕。（記者王涵平攝）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處等單位在北門井仔腳鹽田為送夕陽活動造勢，以十二色彩鹽點綴冰雕。（記者王涵平攝）

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