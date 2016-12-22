〈南部〉井仔腳跨年送夕陽 邀百人鹽繪金雞
2016-12-22
〔記者王涵平／北門報導〕二○一六年「北門井仔腳送夕陽」，邀一百位民眾參加全台唯一彩鹽繪金雞，利用千餘台斤彩鹽，在百平方公尺的鹽田打造獨一無二的金雞，「鹽」續二○一六年的美好，勾勒二○一七年幸福藍圖。
31日現場報名 還有火舞表演
雲嘉南濱海國家風景區管理處邀皇尚文創公司等單位，在北門井仔腳瓦盤鹽田舉行記者會為活動造勢，戰鼓表演，氣勢不凡，與會人士先以十二色繽紛彩鹽點綴「二○一六井仔腳送夕陽」冰雕。
雲嘉南管理處長徐振能表示，井仔腳送夕陽活動十二月卅一日下午二至六時登場，規劃「齊心協力鹽繪金雞」，當日下午二時開始現場報名發放號碼牌，限額一百人。
徐振能指出，今年精心規劃ＴＳ火舞團炫目火舞表演、鹽繪金雞特色造景，現場玩直播，讓全世界都能看到夕陽美景，最後可以搭乘接駁車前往北門婚紗美地，欣賞水晶教堂的燈光夜色。
新營郵局今年配合活動推出專屬井仔腳的特色郵筒，副局長蕭月琴表示，當天寄出滿滿祝福的明信片，還能蓋上獨家設計的特色郵戳，十二月卅一日當日限定。
管理處指出，活動當日為避免人車壅塞，預計下午二時開始進行周邊道路交通管制措施，規劃「北門、井仔腳」往返接駁車，根據中央氣象局資料，預計日落時間約為下午五時廿五分，更多活動資訊可至「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲頁（https://www.facebook.com/swcoast/）查詢。
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