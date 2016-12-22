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〈南部〉全國咖啡Barista賽 70高手競技

2016-12-22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕全國十八所高中職餐飲旅遊觀光科七十名選手，昨天參與「二○一六正修盃全國咖啡Barista賽」，選手在十二分鐘內調製二杯拿鐵，選手說：「大場面更能提升技術。」

18高中職餐飲旅遊觀光科精銳盡出

賽事於正修科技大學餐飲管理系舉辦，十八校選手來自南英商工、三信家商、中興大學附屬高農、中山工商餐飲旅遊觀光科，需於十二分鐘內調製二杯拿鐵，出杯時帶上說明，口條清晰有助加分，至於出杯時需兼顧親切與顧客感受，管理吧檯與清潔善後也列入評分，選手謹慎應對、全力衝刺。

評審評分嚴格，沖煮頭是否放水、裝粉前徹底清潔擦乾、研磨裝粉過程溢殘粉、裝粉與填壓是否壓平、分流咖啡液是否同時落下等都是標準。

三信家商選手林承翰表示，步驟小心翼翼，就怕閃失走味，「對咖啡有情感，對所烹煮的咖啡有信心。」

林承翰分析，耶加雪菲咖啡豆具柑橘、巧克力及花果香，席拉朵咖啡豆油脂豐富低果酸，兩者加在一起烹煮出來的咖啡質感滑順、風味優雅，但因客人喜好不同，喜歡酸一點、喜歡苦一點，「大眾化口味是曼特寧及巴西調合出來的曼巴咖啡，不會太酸或太苦。」

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  • 全國咖啡Barista賽況。（記者黃旭磊攝）

    全國咖啡Barista賽況。（記者黃旭磊攝）

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標題：〈南部〉全國咖啡Barista賽 70高手競技


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