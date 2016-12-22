〈南部〉10大練跑路線 愛河畔奪人氣王

2016-12-22

〔記者洪定宏／高雄報導〕第八屆高雄MIZUNO國際馬拉松賽將於明年二月十二日開跑，為協助初跑者練習，教育局體育處舉辦「高雄人氣練跑路線大特搜」票選活動，結果愛河畔以一四七九票奪冠，義大觀音山徑以一三四八票緊追在後。

愛河畔這條路線起於愛河之心，行經景點包括西臨港線自行車道、願景橋、美術館、蓮池潭，跨越三民區、鼓山區、左營區，因路線單純且可欣賞風景，獲得跑迷青睞。

其他八個名次依序為：澄清湖湖畔三景（五八九票）、衛武營都會公園（五四七票）、愛河畔至壽山頂（二五二票）、美術館園區、澄清湖環湖一周、西子灣山海、苓雅區文化中心、岡山滯洪池。

教育局長范巽綠強調，高雄馬路線行經十多處知名風景區，且一直標榜「城市最友善的馬拉松」，將吸引卅個國家、三百名外國選手參賽，希望成為代表台灣的品牌。

榮獲二○一五年高雄馬國內冠軍的柯世傑，分享自己平時的練跑技巧，包括間歇訓練、穩定配速跑、核心肌群鍛鍊、長距離耐力門檻跑等四要點。

「高雄人氣練跑路線大特搜」票選活動，由體育處結合運動筆記網站及彪琥鞋業，邀請高雄各路跑團推薦廿三條短、中、長程練跑路線，最後選出十條，僅愛河畔及義大觀音山徑超過千票。