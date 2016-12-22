| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉10大練跑路線 愛河畔奪人氣王

2016-12-22

〔記者洪定宏／高雄報導〕第八屆高雄MIZUNO國際馬拉松賽將於明年二月十二日開跑，為協助初跑者練習，教育局體育處舉辦「高雄人氣練跑路線大特搜」票選活動，結果愛河畔以一四七九票奪冠，義大觀音山徑以一三四八票緊追在後。

愛河畔這條路線起於愛河之心，行經景點包括西臨港線自行車道、願景橋、美術館、蓮池潭，跨越三民區、鼓山區、左營區，因路線單純且可欣賞風景，獲得跑迷青睞。

其他八個名次依序為：澄清湖湖畔三景（五八九票）、衛武營都會公園（五四七票）、愛河畔至壽山頂（二五二票）、美術館園區、澄清湖環湖一周、西子灣山海、苓雅區文化中心、岡山滯洪池。

教育局長范巽綠強調，高雄馬路線行經十多處知名風景區，且一直標榜「城市最友善的馬拉松」，將吸引卅個國家、三百名外國選手參賽，希望成為代表台灣的品牌。

榮獲二○一五年高雄馬國內冠軍的柯世傑，分享自己平時的練跑技巧，包括間歇訓練、穩定配速跑、核心肌群鍛鍊、長距離耐力門檻跑等四要點。

「高雄人氣練跑路線大特搜」票選活動，由體育處結合運動筆記網站及彪琥鞋業，邀請高雄各路跑團推薦廿三條短、中、長程練跑路線，最後選出十條，僅愛河畔及義大觀音山徑超過千票。

廣告
  • 第八屆高雄MIZUNO國際馬拉松賽將於明年二月十二日開跑。（記者洪定宏攝）

    第八屆高雄MIZUNO國際馬拉松賽將於明年二月十二日開跑。（記者洪定宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 路線 路跑
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動

台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈南部〉10大練跑路線 愛河畔奪人氣王


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.