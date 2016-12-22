〈南部〉追尋父親故事 「河北臺北」拍攝15年

2016-12-22

〔記者林孟婷／永康報導〕答應將父親的故事傳達出去，卅五歲李念修以十五年拍攝「河北臺北」紀錄片，以自己的專業呈現父親歷經逃亡、戰亂、到台灣生活、成家立業，而原本與父親的疏離關係，李念修也在拍攝過程中重新認識父親。

回崑山 李念修分享創作

崑山科技大學視訊系畢業的李念修昨日與崑山科大學弟妹相見歡，除了與學生互動外，並與學弟妹一起觀看「河北臺北」紀錄片，目前該紀錄片在高雄市電影館上映。李念修曾剪輯拿下金馬獎紀錄片的「奇蹟的夏天」，也擔任過電影「逆光飛翔」的編劇與剪輯。

李念修說，父親十歲離開中國河北老家，因為戰亂顛沛流離，加入國民黨軍投入戰爭，國民黨戰敗撤退後，父親加入共產黨，因為共軍支援韓戰而被派去韓國作戰卻遭到俘虜，最後因聯合國從中協調、戰俘釋放，父親來到台灣落地生根。

「記憶中的父親，總是忙碌。」李念修說，父親從軍中退伍後擔任公車司機，印象中的父親常不在家，在家時就是睡覺休息，不然就是喝酒醉倒臥在路邊，當時需全家出動把父親扛回家，「也因為這樣，對父親總有著疏離。」

李念修說，父親一輩子都沒有再回去故鄉河北，紀錄片回到河北尋找父親的出生地、再一路前往韓國當時羈押戰俘的地點，超過五千公里的追尋，但父親已來不及看到作品的完成，兩年前八十六歲辭世。

李念修在剪輯過程中，深刻體會到子欲養而親不待，領悟「要知道自己從哪裡來，才能知道要往哪裡去」。