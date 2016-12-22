〈南部〉長照2.0上路 五甲日照中心揭牌

2016-12-22

〔記者蔡清華／高雄報導〕長照2.0服務上路，鳳山五甲日間照顧中心長照標章揭牌，五甲日間照顧中心具備Ａ級社區整合服務中心，建構生活資源、醫療、學校及社福等一體化照顧體系。

出席揭牌儀式的市長陳菊指出，長輩居家服務已連續六年高居全國之冠，服務人數高達七千餘人。因應長照2.0服務，照顧資源陸續佈建完成，卅八個行政區設置十七家日間照顧中心與卅三處日間托老據點，百分之百達到衛福部的要求。

另外加上一區一日照採用日照中心與日間托老服務之多元混合方式，更進階試辦小規模多機能服務，選擇左營、鳳山、旗山、燕巢等四處，以日間照顧中心為基礎，搭配居家服務及臨時夜間住宿服務，提供長輩多元長照服務。

高雄目前有卅七萬老人，老人人口比率達十三．三七％，已成為「高齡社會」結構，除了更險峻人口老化趨勢，亦面臨新生人口減少的社會問題；此外，身心障礙及失智老人等長期照顧也非一般家庭的責任，是政府應該負起責任，整合彈性及多元的照顧資源。