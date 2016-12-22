〈南部〉高雄市明年起搭公車 上下車都要刷卡

2016-12-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為改善公車分段收費緩衝區與段號證不便問題，明年元旦起，搭公車有重大變革，將取消緩衝區，改以乘客實際搭乘里程計費，八公里內收一段車資，且乘客上下車都要刷卡。

取消緩衝區 改採里程距離計費

高雄市交通局統計，今年前十一月，搭乘公車人次已突破五千萬人次，全年可望突破去年的五千五百餘萬人次，估計平均日運量約十五萬人次。

以往高雄市公車只有前門裝設刷卡驗票機，大部分路線採上車刷、下車不刷，並在分段站前後，設置緩衝站，不過緩衝區前一、二站上車的乘客，過了緩衝區又要被加收一段票，相當不公平。

市府交通局長陳勁甫昨宣布，高雄市獲得交通部補助，在每輛公車後車門都加裝刷卡驗票機，因此從明年元旦起，公車將取消緩衝區，改以乘客實際搭乘的里程距離計費，乘客上下車都要刷一卡通或悠遊卡，才能計算出實際距離。

若下車忘刷卡 將會遭鎖卡

收費方面，未達八公里收一段車資、八公里以上收二段車資，以後乘客不用再拿段號證，直接由驗票機設定計算，可以更公平，並減少投現行為。

上路初期，若民眾還不習慣，以致下車忘刷卡？交通局表示，如果下車忘刷卡，下次搭乘時會遭鎖卡，須到捷運站才能解卡，但前兩個月宣導期，公車司機會透過車上廣播宣導新制，並由司機直接解卡。

投現者則維持過去分段點舊制

至於投現乘客如何計算車資？交通局統計約有一成至一成五的乘客仍習慣投現，呼籲他們趕快使用一卡通，如果還是投現，收費標準是維持過去分段點舊制。

明年高雄市公車仍維持一日二段吃到飽，當日刷卡最多只扣二段車資，第三段起通通免費；乘客刷卡在二小時內搭乘公車轉捷運（或捷運轉公車），同樣可享刷卡折扣三元的優惠。