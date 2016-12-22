| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《優質廟會》清水祖師常會會香聖典 不遶境沒陣頭

2016-12-22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安南區清慈宮將於本月卅日舉辦「首屆全國清水祖師常會會香聖典」，有全國及中國廈門翔安清泉巖等六十多間廟宇共襄盛舉。廟方表示，配合台南市政府「優質廟會」政策，會香將不遶境、也沒有陣頭，而是以南北管古樂演出，以提升優質廟會文化。

安南區清慈宮奉祀清水二祖師許友，廟方昨召開記者會說明廟會活動，由台南清音社示範演練太平歌，呈現優質的廟會文化。總幹事張清火表示，卅日會香聖典，將有六十多間廟宇參與，廿九日恭請清水祖師入座，卅一日祈福法會，明年元旦宴王。

張清火表示，廟方配合台南市政府「優質廟會」政策，這次會香不遶境、沒有陣頭，廟方希望各宮廟以「歡喜心」參與，儀式簡單隆重，廟會安排南北管古樂演出，包括麻豆巷口集音社、頂茄萣賜福宮和音社、台南清音社、港墘港興宮天子門生、慶樂社，也有古都木偶戲劇團、秀琴歌劇團。

廣告
  • 配合南市優質廟會政策，首屆全國清水祖師常會會香聖典將不遶境，也沒有陣頭。 （記者蔡文居攝）

    配合南市優質廟會政策，首屆全國清水祖師常會會香聖典將不遶境，也沒有陣頭。 （記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廟宇 廟會
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動

台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈南部〉《優質廟會》清水祖師常會會香聖典 不遶境沒陣頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.