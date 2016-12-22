〈南部〉《優質廟會》清水祖師常會會香聖典 不遶境沒陣頭

2016-12-22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安南區清慈宮將於本月卅日舉辦「首屆全國清水祖師常會會香聖典」，有全國及中國廈門翔安清泉巖等六十多間廟宇共襄盛舉。廟方表示，配合台南市政府「優質廟會」政策，會香將不遶境、也沒有陣頭，而是以南北管古樂演出，以提升優質廟會文化。

安南區清慈宮奉祀清水二祖師許友，廟方昨召開記者會說明廟會活動，由台南清音社示範演練太平歌，呈現優質的廟會文化。總幹事張清火表示，卅日會香聖典，將有六十多間廟宇參與，廿九日恭請清水祖師入座，卅一日祈福法會，明年元旦宴王。

張清火表示，廟方配合台南市政府「優質廟會」政策，這次會香不遶境、沒有陣頭，廟方希望各宮廟以「歡喜心」參與，儀式簡單隆重，廟會安排南北管古樂演出，包括麻豆巷口集音社、頂茄萣賜福宮和音社、台南清音社、港墘港興宮天子門生、慶樂社，也有古都木偶戲劇團、秀琴歌劇團。