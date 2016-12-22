〈南部〉《台南》空品指標「紅害」 環局︰污染7成來自境外

2016-12-22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質十分糟糕，昨上午台南的空氣品質指標（AQI）達一百六十，已連兩天達「紅害」的不健康等級，其中PM2.5（細懸浮微粒），以舊標準而言，也連續兩天紫爆，昨天上午台南市區天空一度灰濛濛。

南市環保局表示，這一波空污，主要來源是來自台中、雲林等中、北部的污染累積造成的。

空污物減量 環局邀業者協商

根據環保署空品監測資料顯示，台南市這一週以來，空氣品質都處於不佳狀態，上週五開始出現橙色警戒，到週一AQI空品指標都介於一○一至一百五十之間，週二則飆破一百五十，達到「紅害」的不健康等級，一直持續到昨天上午，之後才趨緩和。而「紅害」等級對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。

環保局表示，為減輕秋冬季節空氣品質不良對民眾的危害，已邀請台南市污染排放量前廿大的石化等業者協商，達成成立改善空氣品質協議聯盟的共識，決議在不影響工廠營運目標下，實施空氣污染物減量措施，提升污染防制效率，共同改善台南市空氣品質。

環保局說，秋冬季節空氣品質不佳，污染物有七成來自境外，包括中國及其他縣市的污染物。環保局雖對於外來污染無能為力，但極力設法改善南市工廠車輛產生的三成污染，擬定多項具體改善及應變措施，並邀集排放量較大的工廠舉辦秋冬季節空氣品質研商會。

由於空氣品質不佳已達不健康等級。環保局提醒民眾空氣品質如果不佳，盡量減少戶外活動，如要外出最好能戴口罩，醫療級口罩優於一般口罩，更能阻擋髒空氣。