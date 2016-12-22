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〈南部〉公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動

2016-12-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍幹線上路，縮短旅行時間及停等紅燈，換算成經濟效益，一年至少節省二千多萬元，交通局預計明年橘、棕與黃幹線也要陸續啟動。

這套系統是利用公車GPS定位，傳送座標、時間、速度與行車方向，行經的各路口號誌裝設感應偵測與電腦系統，在公車快抵達時，自動運算「抓對時間」延長綠燈，減少公車停等紅燈。

去年第一條採優先號誌的綠幹線路段，開駛一年下來，交通局分析旅行時間改善情形，在市區路段明顯優於郊區路段，尖峰時段效果則較離峰時段明顯，整體旅行時間平均節省約十％，路口停等時間平均節省可達卅五％，若以時間經濟做為效益分析，轉化為貨幣化效益，約節省一千二百萬元。

交通局不諱言，旅行時間節省約十％，例如一般車程三十分鐘「只省三分鐘」，搭乘民眾可能無感，但對於駕駛感受最深，減少停紅燈機會，不少司機反映，不再像以往「一啟動就碰到紅燈 」，沿路順利行駛心情愉快，而且綠幹線公車整體運量約增加二．五％。

交通局長張政源表示，由於南市道路環境特殊，例如私人運具較多、路幅狹小、公車站牌緊靠路口以及無公車專用道，導致大小車輛在道路混行等問題，同時考量執行公車優先號誌系統，須保障行人安全、最大限度公車優先權以確保支道方向最小綠燈時間控制、公車優先觸動時行人倒數關閉顯示等實務限制，因此利用每秒持續監控、彈性控制策略、智慧預判機制與系統不斷調校方式，達到優先號誌控制效果。

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  • 南市建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，綠幹線率先採用。（記者洪瑞琴攝）

    南市建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，綠幹線率先採用。（記者洪瑞琴攝）

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公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動

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