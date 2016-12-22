〈南部〉公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍幹線上路，縮短旅行時間及停等紅燈，換算成經濟效益，一年至少節省二千多萬元，交通局預計明年橘、棕與黃幹線也要陸續啟動。
這套系統是利用公車GPS定位，傳送座標、時間、速度與行車方向，行經的各路口號誌裝設感應偵測與電腦系統，在公車快抵達時，自動運算「抓對時間」延長綠燈，減少公車停等紅燈。
去年第一條採優先號誌的綠幹線路段，開駛一年下來，交通局分析旅行時間改善情形，在市區路段明顯優於郊區路段，尖峰時段效果則較離峰時段明顯，整體旅行時間平均節省約十％，路口停等時間平均節省可達卅五％，若以時間經濟做為效益分析，轉化為貨幣化效益，約節省一千二百萬元。
交通局不諱言，旅行時間節省約十％，例如一般車程三十分鐘「只省三分鐘」，搭乘民眾可能無感，但對於駕駛感受最深，減少停紅燈機會，不少司機反映，不再像以往「一啟動就碰到紅燈 」，沿路順利行駛心情愉快，而且綠幹線公車整體運量約增加二．五％。
交通局長張政源表示，由於南市道路環境特殊，例如私人運具較多、路幅狹小、公車站牌緊靠路口以及無公車專用道，導致大小車輛在道路混行等問題，同時考量執行公車優先號誌系統，須保障行人安全、最大限度公車優先權以確保支道方向最小綠燈時間控制、公車優先觸動時行人倒數關閉顯示等實務限制，因此利用每秒持續監控、彈性控制策略、智慧預判機制與系統不斷調校方式，達到優先號誌控制效果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍…
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 「台中林熙蕾」爆紅！ 攤車頻遭檢舉還被迫搬遷...
- 台灣3團長期援助 聖多美主道路以「他」為名
- 薑餅蓋鹽水八角樓 創意設計大賽奪冠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Koo bewildered by KMT backing out of assets deal
- 立院初審 黨職併公職將扣除年資、返還溢領
- 烏日12000公尺水管汰換 道路平整煥然一新
- 公園重複施工浪費公帑? 屏市公所：工程重點不同
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 6年情斷！蔡依林、錦榮被爆已分手
- 交通網絡不再零散 行政院研議「全台軌道網」
- 南王部落又鍍「金」 這回是教書的
- 普選票數確定 希拉蕊贏2.1％仍敗選
- 非惡意違勞基法 林全︰考量從輕或免罰
- 機捷29、30日履勘 春節前可望試營運
- 佛教團體募白米 徐欣瑩號召百名義工送到府
- 爭辦2018台灣燈會 潘孟安對決張花冠
- 鮮肉萬歲！曾宇謙下月出輯 帕爾曼御用鋼琴家助陣
- 伊朗與西亞世界》卡斯楚與西亞世界
- 胰島素瘤免開刀！「酒精注射消融法」療效明顯
- 社論》全民重新界定中國
- 鋒面通過全台有雨 26號颱風「納坦」成形
- 反核食公投 郝龍斌赴宜縣議會争取支持
- 扮保全潛入江蕙胞弟住處？歹徒曾用相同手法犯案
- 臨停方便就好？新竹人受不了
- 2017年GDP保2有困難？中研院：約1.68％
- 聖總理：台灣援助規模 聖國活不下去
- 最大煙火市集連爆 墨西哥31死
- 十年有誠助偏鄉 中華電信發表「遇見、真實幸福的未來」
- 藍8縣市長又赴中 傳朱立倫原擬率團親征
- NBA》先發五人得分上雙 灰狼獵鷹喜收二連勝
- 台北觀光護照發行 一卡一本書玩透透
- 等不到團圓飯 花蓮寒士尾牙宴前離世
- 日職》大谷翔平超人氣 簽演藝約成深田恭子師弟
- 生孩子要上司同意？ 強國銀行公告「懷孕需事先申請」
- 杜特蒂上任半年 民調：81％民眾「非常信任」
- 數饅頭不堪回首？這些士官長讓網友超想當兵！
- 哈林二度當爸 張嘉欣鬆口甜回「男孩女孩都好」
標題：〈南部〉公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email