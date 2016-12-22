〈南部〉嘉藥贊助T-BIKE設點 台積電想跟進
〔記者洪瑞琴／台南報導〕以產官學模式打造的台南T-BIKE，今年八月上路至今，不到半年，就有三萬使用人次，不僅吸引嘉南藥理大學主動贊助上百萬元設站，南科台積電也打算跟進，提供通勤族環保省錢一大便利。
交通局開發周邊紀念品
交通局還開發周邊多元紀念品，頭巾、反光帶、保溫杯到拉風上衣全套備齊，昨首發亮相，未來打算舉辦集點贈送或促銷活動，把「T-BIKE」當作台南在地品牌行銷，鼓勵民眾來台南，騎T-BIKE就對了！
台南T-BIKE自行車系統，包括識別系統及規劃設計都由台南在地大學、業者包辦，自行車也與在地老牌自行車業者合作，產官學合作模式，「在地製造、在地營運」，不同於其他縣市公共自行車系統委外商轉導向。
交通局分析使用情形，目前營運初期設在台南都會公園、奇美博物館、台南科學園區等周邊地區共十個站點，發現通勤使用不輸觀光騎乘，不少學生搭火車在保安站下車後騎T-BIKE通勤，因此嘉藥大學主動贊助一百八十萬元在校區設站點，購置三十二部車輛及系統架配合；此外，南科台積電也洽談中，打算跟進在自己廠區增設站點，提供員工通勤騎乘。
明年5月前擴充至50站
交通局長張政源表示，今年綠能運具電動巴士公車路線、T-BIKE上線服務，是台南「開府四百年來」大眾運輸帶入低碳新紀元，二期T-BIKE預計明年五月前於原市區交通場站、停車場、古蹟觀光景點及商圈等處擴充至五十站營運規模，後續將視整體營運成效，再擴站至全市其他地區。
此外，台南雙城觀光地區，搭配明年闢駛觀光功能的雙層巴士路線，串連景點、飯店，「雙層巴士、雙城遊」，讓古都成為一個適合搭乘大眾運具、騎腳踏車、步行（BBW）的慢遊輕旅行城市。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍…
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 中媒威脅「斷交持續」 網友：台灣不在乎
- 黃腔天團遇到勁敵 黃子佼索吃瑪莎香蕉
- 大溪高中5死意外 遭疑趕工、鷹架支撐不足肇禍
- 央行今理監事會 預期利率不變
- 環保正副署長 挺婚姻平權修法
- 他在聖國一待11年 醫療團長憂心瘧疾疫情再爆發
- 蔡依林世紀破冰周、侯 恢復單身舊愛周董這樣說...
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 陽信銀信評亮眼 今年獲利估新高
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 蔡總統︰外交沒必要金錢競逐
- 基隆學子做蛋糕 贈長者表關懷
- 國民黨中央通過黨魁選舉提前案 郝龍斌：不符合民主程序
- NBA》先發五人得分上雙 灰狼獵鷹喜收二連勝
- 突尼西亞警方訊問柏林攻擊案主嫌家人
- 逮車手循線破機房 詐騙集團幹部竟都未滿20歲
- 江蕙遭挾持濺血 護弟一輩子的愛
- 「不婚不生」林利霏墜愛河 帶球閃嫁張翰
- 遭撤職榮譽大使 神力女超人批不公
- 阿里山森鐵推檜木車廂列車 24日下午3班次
- 江蕙應訊還原案發經過 「歹徒持刀喝令交出珠寶」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC stalwart takes SMIC role
- NBA》騎士傑佛森遭驅逐出場 離場前扔球衣（影音）
- 美腿天后喜收耶誕禮物 大腳兒報到
- 九二共識需走入歷史！ 呂秀蓮建議小英...
- 新營火警一家五口亡 議長探家屬允助善後
- 明年國慶10月1日？ 書局送行事曆離譜挨批
- 薪資增幅被通膨吃光 前10月實質薪資倒退16年
- 美俄變兩岸？對話管道全凍結
- 業者招待赴中國喝花酒 新北工務局官員被彈劾
- 港媒：基本法將納入中學課程
- 奧地利變態母親 先殺光全家再「約砲」最後自盡！
- 大溪高中工安意外 將發死者家屬25到30萬元慰問金
- 中視主播哈遠儀 放話明年生2個
- VJ多年戀告吹！Jolin、錦榮分手2原因曝光
- 華碩Zenbo機器人 首批限量168台
- 北市豪宅降稅激勵 北台前十總銷排行將改寫
標題：〈南部〉嘉藥贊助T-BIKE設點 台積電想跟進
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email