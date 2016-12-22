| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉嘉藥贊助T-BIKE設點 台積電想跟進

2016-12-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以產官學模式打造的台南T-BIKE，今年八月上路至今，不到半年，就有三萬使用人次，不僅吸引嘉南藥理大學主動贊助上百萬元設站，南科台積電也打算跟進，提供通勤族環保省錢一大便利。

交通局開發周邊紀念品

交通局還開發周邊多元紀念品，頭巾、反光帶、保溫杯到拉風上衣全套備齊，昨首發亮相，未來打算舉辦集點贈送或促銷活動，把「T-BIKE」當作台南在地品牌行銷，鼓勵民眾來台南，騎T-BIKE就對了！

台南T-BIKE自行車系統，包括識別系統及規劃設計都由台南在地大學、業者包辦，自行車也與在地老牌自行車業者合作，產官學合作模式，「在地製造、在地營運」，不同於其他縣市公共自行車系統委外商轉導向。

交通局分析使用情形，目前營運初期設在台南都會公園、奇美博物館、台南科學園區等周邊地區共十個站點，發現通勤使用不輸觀光騎乘，不少學生搭火車在保安站下車後騎T-BIKE通勤，因此嘉藥大學主動贊助一百八十萬元在校區設站點，購置三十二部車輛及系統架配合；此外，南科台積電也洽談中，打算跟進在自己廠區增設站點，提供員工通勤騎乘。

明年5月前擴充至50站

交通局長張政源表示，今年綠能運具電動巴士公車路線、T-BIKE上線服務，是台南「開府四百年來」大眾運輸帶入低碳新紀元，二期T-BIKE預計明年五月前於原市區交通場站、停車場、古蹟觀光景點及商圈等處擴充至五十站營運規模，後續將視整體營運成效，再擴站至全市其他地區。

此外，台南雙城觀光地區，搭配明年闢駛觀光功能的雙層巴士路線，串連景點、飯店，「雙層巴士、雙城遊」，讓古都成為一個適合搭乘大眾運具、騎腳踏車、步行（BBW）的慢遊輕旅行城市。

廣告
  • 台南T-BIKE專屬紀念品，為宣傳加分。 （記者洪瑞琴攝）

    台南T-BIKE專屬紀念品，為宣傳加分。 （記者洪瑞琴攝）

  • 台南T-BIKE今年八月才上路，已達三萬使用人次。（記者洪瑞琴攝）

    台南T-BIKE今年八月才上路，已達三萬使用人次。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： T-Bike 公共自行車
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動

台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈南部〉嘉藥贊助T-BIKE設點 台積電想跟進


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.