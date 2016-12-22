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〈南部〉《觀察筆記》台灣當自強

2016-12-22

中國對外資匯出的調控，會產生何種效應？

像蝴蝶的振翅，空氣的激盪，逐漸地會有風暴，對在中國的外人投資者必然會衝擊接續的資金挹注、廠房擴建，對正準備進入的，也會有預警的作用。

在商言商，賺的錢不可匯出或是受到一關關的審查，還會有飛蛾要撲火？

就是此際的高工資已經計入投資最前提的考量因素，所以中國不再優於越南等南洋諸國。這兩樣構成投資障礙。

台商因之轉向。有一天，他們會想起祖國的溫柔島風、中央山脈的峻嶺奇峰、自由民主政治和經濟、寬厚的人情，故鄉一直等待和勾動遊子歸來的情潮。

這個苦難多風雨的祖國，曾經在上世紀的中國市場猶未崛起之時，就以全世界做為市場，中小企業縱橫四海，創造四小龍之首的輝煌。

反而，投資助長對岸成長，卻要仰中國的鼻息，跟他們一同呼吸、喜怒，還要遭受不爽的白眼咒罵、叫陣。

台灣人不與他們搶一中，但是，要打罵台灣，來吧！

（資深記者黃明裕）

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  • 中國近期對外資匯出進行調控。（歐新社）

    中國近期對外資匯出進行調控。（歐新社）

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