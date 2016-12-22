| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高市工務局長答詢惹議 新工處預算遭擱置

2016-12-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市工務局長趙建喬日前脫口說「不想改善」高鐵左營站門面，風波昨天繼續延燒，民進黨五位議員審查預算時，批評趙建喬態度傲慢，新工處預算遭擱置。

議員批趙建喬態度傲慢

五日市議員林瑩蓉總質詢時，指鄰近蓮池潭、剛完工的一處高鐵左營站門面，山丘光禿禿的、樹不太多，被附近居民質疑不好看，她詢問趙建喬能否改善。

不料趙建喬說明情況後，回答目前「不想改善！」態度引起林瑩蓉不悅，還勞動市長陳菊緊急救援，強調會跟工務團隊溝通。

高雄市議會昨早進行工務部門預算審查議程，林瑩蓉、顏曉菁、吳銘賜、李雨庭、翁瑞珠等五位民進黨議員一字排開，針對趙建喬日前直接回答「不想改善」、並立即坐在位子的傲慢態度，提出強烈質詢。

林瑩蓉播放媒體採訪民眾對高鐵左營站門面的觀感，民眾多說「像廢土、荒土、感覺做一半沒完工、沒有文化特色、浪費公帑」等，她質問趙建喬，外面給他的外號叫「不想改善」，他知不知道？

林瑩蓉批評，高鐵左營站門面花了一千三百多萬元，到底是怎麼花的？外面傳聞高鐵左營站門面的上禾設計公司是趙建喬的好友，是否屬實？趙建喬則說，不認識上禾設計公司。

林瑩蓉等議員表示，既然不想改善，那就不用給預算，決定要刪除工務局全部預算，但高雄市是民進黨執政，五位議員要刪工務局預算的內心是痛苦掙扎的，這次給陳菊市長面子不刪預算，也希望陳菊能更嚴格督促市府團隊。

趙建喬：高鐵門面將加強植栽

後來在其他議員建議下，將新工處預算暫時擱置。對此，趙建喬則表示，這處高鐵門面將加強植栽及顏色，預定今年底完成。

廣告
  • 高雄市工務局長趙建喬「不想改善」高鐵左營站門面，遭議員砲轟。（記者葛祐豪攝）

    高雄市工務局長趙建喬「不想改善」高鐵左營站門面，遭議員砲轟。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工務局 趙建喬
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動

台南市區道路狹窄交通壅塞，很難設置公車專用道，利用「人腦加電腦」，建置全國首條在非公車專用道的公車優先號誌系統，繼去年綠幹線首發，今年紅、藍…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈南部〉高市工務局長答詢惹議 新工處預算遭擱置


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.