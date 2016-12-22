〈南部〉高市工務局長答詢惹議 新工處預算遭擱置

2016-12-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市工務局長趙建喬日前脫口說「不想改善」高鐵左營站門面，風波昨天繼續延燒，民進黨五位議員審查預算時，批評趙建喬態度傲慢，新工處預算遭擱置。

議員批趙建喬態度傲慢

五日市議員林瑩蓉總質詢時，指鄰近蓮池潭、剛完工的一處高鐵左營站門面，山丘光禿禿的、樹不太多，被附近居民質疑不好看，她詢問趙建喬能否改善。

不料趙建喬說明情況後，回答目前「不想改善！」態度引起林瑩蓉不悅，還勞動市長陳菊緊急救援，強調會跟工務團隊溝通。

高雄市議會昨早進行工務部門預算審查議程，林瑩蓉、顏曉菁、吳銘賜、李雨庭、翁瑞珠等五位民進黨議員一字排開，針對趙建喬日前直接回答「不想改善」、並立即坐在位子的傲慢態度，提出強烈質詢。

林瑩蓉播放媒體採訪民眾對高鐵左營站門面的觀感，民眾多說「像廢土、荒土、感覺做一半沒完工、沒有文化特色、浪費公帑」等，她質問趙建喬，外面給他的外號叫「不想改善」，他知不知道？

林瑩蓉批評，高鐵左營站門面花了一千三百多萬元，到底是怎麼花的？外面傳聞高鐵左營站門面的上禾設計公司是趙建喬的好友，是否屬實？趙建喬則說，不認識上禾設計公司。

林瑩蓉等議員表示，既然不想改善，那就不用給預算，決定要刪除工務局全部預算，但高雄市是民進黨執政，五位議員要刪工務局預算的內心是痛苦掙扎的，這次給陳菊市長面子不刪預算，也希望陳菊能更嚴格督促市府團隊。

趙建喬：高鐵門面將加強植栽

後來在其他議員建議下，將新工處預算暫時擱置。對此，趙建喬則表示，這處高鐵門面將加強植栽及顏色，預定今年底完成。