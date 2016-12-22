〈南部〉跨年、迎曙光 各鄉鎮活動一籮筐
〔記者邱芷柔／屏東報導〕即將邁入二○一七年，無論是歌手演唱、煙火秀或迎接新年第一道曙光總能吸引滿滿人潮，今年屏東縣許多鄉鎮公所準備了豐富的跨年活動，希望將民眾留在家鄉，一起迎接新年。
今年的舉辦跨年晚會活動的鄉鎮包括屏東縣政府、潮州、東港、萬丹、鹽埔、里港、內埔、竹田、枋寮、恆春，獅子鄉，牡丹鄉則有迎接曙光活動，三地門鄉、泰武鄉、來義鄉分別有教會聯合發起的跨年晚會，瑪家鄉還有在地居民發起的返回舊部落跨年活動，光步行到舊部落就得爬兩小時的山路，堪稱「體力最好」的跨年活動。
屏東縣政府今年以「2017屏東縣跨年搖滾音樂節」為主題，由青年學院主辦，把跨年舞台留給青年朋友，除有精彩演出，現場也會舉辦青年市集。
潮州鎮「幸福領航 潮州出發」跨年盛典，在潮州火車站前舉辦，安排許富凱、林俊逸、黃妃、李子森、甲子慧、張文祺、潘俊男等藝人演出。
東港跨年晚會在東港溪畔水防道路登場，藝人曾心梅、許志豪、溫瀚龍、王樂研、Fatty飛踢胖、DJ CK等人與民眾同歡。
萬丹鄉紅豆牛奶節暨跨年晚會則從晚間七點半開始，在萬丹公園登場。
鹽埔鄉「活力鹽埔 幸福未來」跨年晚會，在鹽埔國中前重劃區舉行，由藝人NONO、FIF主持，李子森、施文彬、黃妃、朱海君、向蕙玲、陳淑萍、莊振凱、江志豐、翁立友、蔡小虎等藝人陪民眾跨年。
里港鄉跨年晚會在過江和提供公園舉行，由梅東生、簡妤蓁、黑面等一人主持，蔡小虎、陳雷、陳思安、戴梅君、生命力樂團、鄔兆邦、魏嘉榆、莊振凱等藝入到場陪民眾迎接新年。
內埔鄉跨年晚會在內埔農會廣場，藝人Under Lover、朱海君、吳俊宏、施文彬等人輪番上場。
竹田鄉跨年晚會在覺世堂前舉辦，藝人卡司有如花、司馬玉嬌、哈士奇、句點王。
各公所陸續在官網上公佈跨年晚會時間地點與卡司。
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