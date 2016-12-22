〈南部〉醫院沒有名字的嬰兒 三位「糖糖」回家
2016-12-22
〔記者邱芷柔／屏東報導〕在醫院裡沒有名字的嬰兒，護士們都稱為「糖糖」，屏東家扶統計，平均每年會有一至兩位糖糖來報到，大多數是母親婚外情生下的寶寶，少部分則為未成年少女、外籍勞工在醫院生下寶寶後就「落跑」，稱這些寶寶為「糖糖」，是希望寶寶們得到祝福，有個像糖一樣甜蜜的未來。
家扶寄養督導黃淑玲說，今年屏東有兩男一女共三位「糖糖」，都是婚外情所生，家扶評估寶寶的健康情形後，會媒合寄養家庭協助照顧，今年三位「糖糖」都找到了媽媽。
寄養媽媽鄭惠珍昨替「糖糖」收涎，她說，自己生了兩個孩子，都沒這麼認真做這些儀式，但一定要為「糖糖」做，讓「糖糖」感受到自己是珍貴的、被疼愛的孩子。
黃淑玲表示，協助「糖糖」返回原生家庭是主要目標，今年三位「糖糖」都找到了原生父母，社福單位正努力幫助寶寶們回到原生家庭。
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