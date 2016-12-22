〈南部〉屏南又現極酸牛奶河 環局將重罰
PH值僅二點四 魚群全部翻肚暴斃
〔記者陳彥廷／佳冬報導〕屏南工業區大排水溝前天驚現牛奶河，環保局獲報後稽查，發現整條大排滿佈死魚，河水呈現死白，PH值低到二點四的極酸程度，環保局往上追溯，發現竟是上市公司國泰化工所排，環保局將開罰，最高可處六百萬元罰款。
枋寮鄉代會及鄉公所組成的工安小組，前天早上六時許接獲民眾檢舉，指工業區旁中華大排整條溪被染成白色，魚群全部翻肚暴斃，十分駭人，環保局獲報會同環保署南區隊、工業區服務中心前往調查。
環保局表示，到場發現中華大排水色呈異常混濁乳白色，魚蝦屍橫整條溝，沿大排往上游循線追查，確認是從國泰化工廠內流出乳白色液體，廠方也坦承工業產品不慎流出。
員工操作不慎 國泰化工坦承汙染
國泰化工向環保局供稱，廠內工業產品重亞硫酸鈉貯槽，因員工操作不慎，致該類液體溢滿廠區，再經截流溝排出廠外，導致大排受污染，估計外溢量約三到四噸，環保局評估已有部分已流入大海。
「PH值僅二點四！」擔憂二次污染的環保局人員對檢驗數據感到不可置信，認為這種酸液根本不該洩出，要求廠方儘速派員清理大排廢液及魚體。
工安小組召集人劉榮謄痛批，酸水排入大海，若養殖戶抽到就是整池死，枋寮鄉西有工業區，北有養豬場，東邊及南方則是養雞場，空氣及水品質惡劣，「到底哪裡可安居？」國泰化工發生重大污染事件卻未聯繫鄉公所及代表會，令人心寒；枋寮鄉長盧文信要求國泰化工針對此次事件提出說明。
未依規定通報 環局：可處六百萬
環保局長魯台營指出，業者未依規定向環保局通報及應變，違反水污染防治法的情節重大，最高可處六百萬元罰鍰，本案嚴重影響河川生態，轄內業者應妥善操作排廢，遇有緊急事故則應依法主動通報並採取緊急應變措施，才能將污染降至最低。
記者昨天下午致電國泰化工的官網號碼，得到屏南廠已經下班的回應，請記者今天再電詢廠長，隨後記者致電該屏南廠，已無人接聽，未獲回應。
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