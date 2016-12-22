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〈南部〉災後貸款度日 香蘭村民嘆生計苦

2016-12-22

〔記者陳賢義／台東報導〕行政院客家委員會主委李永得昨抵東為飽受尼伯特颱風摧殘的太麻里鄉香蘭村祈福，偕村民在當地福農宮以古禮祈求風調雨順、國泰民安，但因風災造成的嚴重災損，部分村民怨嘆轉作、重植等困境補助難餬口，哀嘆生計難維，只能貸款度日。

「貸款三百萬元，只能墊付房貸、借款，剩餘『吃土』過日。」種植了逾三甲地的釋迦，卻因尼伯特颱風狂襲，原本成可給付尾款的計畫泡湯，王姓農婦忍不住怨道，真的很高興主委能親自來台東參與「冬至~祈福情」的活動，但日子要過、飯要吃，風災的無情不但造成甫落成的新房屋頂被吹破，就連種植三甲地的釋迦園也蕩然無存，至今花費逾五十萬元重建，仍有一甲多地待復原，貸款了三百萬元，給付剩餘百餘萬元的房貸及償還借款，僅存百萬可度三至四年無收入的生活。

潘姓村民則說，由於老婆堅持不願申貸，只好拿出老本重建被毀農地，並從荖葉轉作芒果，估計到收成需三年的時間，不知這段日子該怎麼維持開銷，希望政府能伸援幫幫忙。

育有三名子女的林婦則說，幸好颱風來襲有三分之一的荖葉植株未受損，現在才能慢慢採收填補，另又貸款七十萬元，日子才能安然度過，希望客委會主委的到訪，可替村民發聲。

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  • 客委會主委李永得（前排立者）抵台東太麻里鄉祈福，香蘭村民大嘆生計難維。（記者陳賢義攝）

    客委會主委李永得（前排立者）抵台東太麻里鄉祈福，香蘭村民大嘆生計難維。（記者陳賢義攝）

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