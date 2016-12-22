〈南部〉台東森林公園元旦起收費 縣民免費
2016-12-22
〔記者張存薇／台東報導〕人氣景點台東森林公園原本免費入園，縣府農業處長許瑞貴指出，基於「使用者付費」，明年元旦將開始收費，全票每人卅元，縣民可憑身分證件入園免費、縣籍小客車停車收費為半價十五元。
全票30元 孩童免費 縣籍小客車15元
台東森林公園占地超過三百公頃，不但是縣民晨起、傍晚運動的最佳地點，每年也吸引許多遊客造訪，許瑞貴強調，園區每年編列上千萬經費、聘僱卅多位清潔人員，原本今年元旦就要開始收費，但當時園區保安林土地代管計畫還未獲林政單位審查通過，今年七月已獲得台東林區管理處同意以土地撥用方式、由縣府管理，卻又碰到強颱尼伯特重創，園區樹木被掃光頭、經過整理、並重新種回五萬棵樹苗，確定明年元旦起開始收費。
農業處指出，依照「台東縣森林公園管理自治條例」規定，園區每天上午七時卅分到下午五時卅分查驗票，入口處在中山路、綠水橋兩處，全票每人卅元、半票廿元，另停車收費大型車六十元、小型車卅元，至於身高一百廿公分以下孩童以及設籍台東、在台東工作的民眾憑證件免費入園，縣籍小型車停車收費減半。
許瑞貴表示，明年預估付費入園遊客約卅、四十萬人，門票收入為七、八百萬元，將用於園區管理維護。
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