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〈南部〉南京大排再造 水利會盼以地易地

2016-12-22

〔記者張存薇／台東報導〕為解決台東市南京大排惡臭髒亂問題，縣府與地主台東農田水利會原定先填土、再設農特產品展售中心，未料在地居民強烈反對「綠地變建地」，展售中心胎死腹中，填完土一年多來無進展，水利會長羅應鑑無奈表示，只能希望縣府同意儘快「以地易地」，縣府建設處表示，將會參考水利會意見，納入「公共設施用地專案通盤檢討」研究辦理。

居民反對 特產中心蓋不成

台東市南京大排在民國七十九年就喪失灌溉功能，因民眾隨手丟垃圾及少數住家排水、遇雨積水，反成為都市惡臭髒亂點，長期以來因無經費徵收處理，縣府與台東農田水利會去年四月簽訂「南京路大排再造」合作備忘錄、去年七月即可先填土，縣府原本計畫南京大排變更為公共設施保留地，地主水利會領回變更為可供建築使用的部分土地做為「農特產品展售專用區土地」，引發在地居民大反彈，堅持不願「綠地變建地」。

羅應鑑無奈的說，南京大排及周邊相關土地約有三億元價值，不過縣府無經費徵收，當初相信縣府，指一年內可完成土地變更，沒想到完全沒有進展，在尊重民意的情況下，同意不在南京路設農特產品展售中心，不過希望縣府儘快拿出等值土地交換，否則無法向會員交代。

縣府︰納入專案通盤檢討

建設處指出，已啟動「台東縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」，台東縣將分為五大生活圈概念檢討現有公設保留地，會將水利會的意見納入，目前通盤檢討規劃報告書構想已送內政部，明年可進入都市計畫作業程序。

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  • 台東市南京大排已完成填土一年多，台東農田水利會希望縣府儘快「以地易地」。 （記者張存薇攝）

    台東市南京大排已完成填土一年多，台東農田水利會希望縣府儘快「以地易地」。 （記者張存薇攝）

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