〈台北都會〉基隆河濱花海 繽紛包圍愛情鎖
2016-12-22
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市冬季賞花再添新景點！基隆河成美左右岸河濱公園以充滿童趣的海洋意象為主題，利用各色草花組合成帆船、海鷗及點點波浪等繽紛的地景圖騰，天使花、秋海棠、情人菊陸續綻放爭豔，現在賞花正是時候，花季預計至明年一月下旬。
水利處十一月初開始規劃、委託專業廠商協助設計意象，根據季節選用花材，打造基隆河左右岸共約六百八十平方公尺花海，主要採用紫色天使花及紅、粉色的秋海棠排列組合，與色調鮮明的彩虹橋相呼應；靠內湖端則有白色天使花勾勒出的海鷗地景圖案，及黃色情人菊海浪。
配合充滿童趣的海洋意象主題，水利處除了以各色草花組合成帆船、海鷗及點點波浪，周邊區域也用色彩鮮豔的花海堆疊成色塊，將愛情鎖包圍在一片奼紫嫣紅中。
水利處說，位於饒河街旁的錫口碼頭及彩虹橋廣受民眾喜愛，彩虹橋旁的著名地標造景附近，也運用了五種繽紛色系的草花，草花及地形的高低差組成曲型的色塊，搭配愛情鎖及夜晚的河岸燈光，打造最浪漫出遊景點。
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