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〈台北都會〉看WTA女網 可刷悠遊卡入場

2016-12-22

〔記者陳紜甄／台北報導〕刷悠遊卡看球賽！WTA世界女子職業國際巡迴賽「TAIWAN OPEN台灣公開賽」明年一月底登場，悠遊卡公司為球星製作客製化悠遊卡，做為獨家球員禮物，昨天舉辦頒贈儀式，台灣小將李亞軒接過客製化球星悠遊卡，象徵體育與電子票券的跨界合作新領域。

悠遊卡公司總經理林季良說，希望藉此激勵所有參與賽事的球員。驚喜獲得WTA外卡資格的李亞軒則說，她會準備好，期盼在球迷面前打出好成績，努力讓世界看見台灣。另外，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴也將參賽，力拚金盃留在台灣。

悠遊卡公司董事長林向愷說，台灣公開賽是最佳的城市行銷管道，二○一六年台灣首次舉辦WTA國際巡迴賽，透過轉播將台灣公開賽傳播到全球每個角落，預計七千萬觀眾收看。

凡是在賽事現場刷悠遊卡或悠遊聯名卡入場看比賽，即享有票價九五折優待。另外，悠遊卡公司也發行台灣公開賽限量版悠遊卡紀念套票一千組，內含一張悠遊卡紀念套票及賽事官方紀念品。

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  • WTA國際巡迴賽「TAIWAN OPEN 台灣公開賽」明年舉行。（悠遊卡公司提供）

    WTA國際巡迴賽「TAIWAN OPEN 台灣公開賽」明年舉行。（悠遊卡公司提供）

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