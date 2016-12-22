〈台北都會〉信義區瘋耶誕 開車族難停慎入

2016-12-22

〔記者陳紜甄／台北報導〕迎接耶誕節，信義商圈的百貨公司與廣場，紛紛打造歐洲傳統風格或結合電影元素設計的耶誕樹，讓人眼睛為之一亮，營造台北濃濃耶誕氛圍，信義商圈湧入大量人潮，走在路上隨處可見民眾與耶誕樹合影的開心景象。不過市府交通局說，耶誕周邊活動多多，十二月每個週末下午府前與松壽停車場都「滿場」！

信義商圈寶麗廣場內佈置耶誕節小鎮；信義新天地A11後門口，以《阿凡達》電影的神木為靈感，設計十一米漏斗狀的藍色耶誕樹；富有歐洲風格的耶誕市集在台北一○一水舞廣場舉辦，擺設手工創意品與特色美食等，都吸引大批人潮湧入。

交通局說，十一月週末府前與松壽停車場停車率僅有七成，十二月卻時常「滿場」。為了維持道路交通順暢，造成信義商圈出現大量車流。另外，交通局、工務局、交通大隊及相鄰新北市轄區警察分局組成路況群組，隨時回報道路狀況，一旦出現施工、交通事故或車流停止現象，就會立即派交通分隊處理，排除狀況。

信義商圈近期耶誕活動頻繁，交通局提醒，尖峰時段道路車流多，建議民眾不要自行開車，改搭乘大眾交通工具。