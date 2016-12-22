〈台北都會〉北市又要拆日式老宅 這次在潮州街

2016-12-22

〔記者郭安家、吳佳蓉、沈佩瑤／台北報導〕繼台大椰林大道規劃人中村三八夫日式老宅將被拆後，中正區潮州街二十號的日治時代高等商業學校教授青戶研吉住所，也未列歷史建物將被拆。青戶宅的日式屋瓦早被移走，導致傾頹，台北市文化局日前與建管處會勘認定沒有文資價值；但文史工作者凌宗魁嘆，日式房舍拆一棟就少一棟，文化局未積極輔導相關單位保存原貌。

國產署北區分署分署長黃偉政說，國產署職掌在於國產管理、活化，本身不具鑑別建物文史價值的專業，主要仰賴文化單位協助；已納入文化單位列管的國有建物，國產署一定會加註需留意後續處置方式，或考慮直接撥給文化單位管理活化。至於潮州街老房，國產署承諾會調出個案資料，了解來龍去脈，待通盤了解後再對外說明。

凌宗魁對比文獻發現，潮州街青戶宅一九二六年由日本總督府向公共埤圳瑠公圳組合購地、興建官舍；青戶宅對街的日式老宅戴運軌寓所，也興建於一九二○年代，但命運不同，列為歷建。

凌宗魁說，二○○○年後，前行政院長游錫堃清點國有財產，製作報告，但不少日式老宅多因戰後有中國學者住過，如馬延英、楊實秋故居，而被列為優先搶救保存的老屋；而文化局也以此做標準指定文資，其餘房舍被視為不具價值，不僅忽略城市紋理，也未考掘更多日治文獻證明價值。青戶宅十多年前還有住人，但屋瓦移走後，加速傾頹。

台北市建管處坦言，青戶宅傾頹朽毀，國產署依「建築法」第七十八條申請免拆除執照，日前與新營里辦公室聯合會勘，也獲現場文化局人員同意，房舍拆除後將改闢為機車停車場。老宅距離道路還有三十公尺以上，傾頹狀況並未影響人車安全，公權力無法強行介入要求國產署修繕。

文化局說，五十年以上建物均要經文資價值鑑定，若認定不具文資價值，則由所有權人處置，意即不會輔導所有權人機關。對於建管處日前現勘青戶宅，文化局否認派員與會。