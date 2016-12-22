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〈台北都會〉5國語言字圖卡 勞雇溝通無礙

2016-12-22

〔記者何玉華／新北報導〕聘用外籍看護工卻擔心溝通不良嗎？新北市政府勞工局印製「溝通無障礙！隨身字圖卡」，以中、印、泰、越、菲五國語言搭配寫實圖片，希望讓外勞與雇主藉由字圖卡溝通無障礙，降低因溝通不良衍生的勞資爭議，穩定勞雇關係。

陳先生僱用印尼籍看護工亞娣照顧父親，亞娣因初次來台工作且不諳國語，雇主請她在紅豆湯加糖，亞娣卻加鹽把紅豆湯煮成鹹的，也曾發生要亞娣帶父親去醫院就診，卻誤會成帶到公園散步；頻繁的「雞同鴨講」讓陳先生擔憂亞娣難以勝任工作，也讓亞娣萌生去意。

外勞服務科長廖武輝表示，勞工局十一月底已印製完成字圖卡，陸續發送給僱有外籍看護工、幫傭的家庭或仲介公司；字圖卡採活頁裝訂，可取下互動溝通，全冊皆四國語言協助中文發音並搭配寫實圖片，民眾可至勞工局網站下載有聲電子書，或至勞工局索取紙本圖卡。

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  • 新北市政府勞工局印製「溝通無障礙！隨身字圖卡」，希望讓外勞與雇主藉由字圖卡溝通無障礙，降低因溝通不良衍生的勞資爭議，穩定勞雇關係。（記者王藝菘攝）

    新北市政府勞工局印製「溝通無障礙！隨身字圖卡」，希望讓外勞與雇主藉由字圖卡溝通無障礙，降低因溝通不良衍生的勞資爭議，穩定勞雇關係。（記者王藝菘攝）

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