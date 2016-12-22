〈台北都會〉拾金不昧 7清潔隊員獲表揚

2016-12-22

〔記者何玉華／新北報導〕清潔隊員每天整理民眾丟棄的物件，也常碰到誤丟珍貴物品的情形，品德操守相當重要，環保局昨表揚在報廢衣櫃夾層拾獲價值近四萬元金項鍊的李隆志等七名清潔隊員拾金不昧，不為金錢所誘、盡忠職守。

李隆志在蘆洲區服務，端午連續假期清運報廢的衣櫃時，在夾層發現一條金項鍊，估計市值近四萬元，隨即通報隊部並送到派出所報案招領；新店區李金峰是位輕度聲障者，十月在三民路清掃時，撿到現金八千元；三重區林佳音拾獲六千八百元、土城區林素靖拾獲一萬八千元、樹林區鄭碧蓮拾獲六千兩百五十元、永和區鄭美珠拾獲六千四百元，瑞芳區江世棕拾獲七千四百元等，都立即送到派出所報案招領。

環保局長劉和然說，今年已經公開表揚十七名清潔隊員拾金不昧，總計拾獲現金及金飾廿六萬七千餘元及支票十三萬餘元，另在年初春節期間，也將不知名民眾且無法退還的致謝紅包共兩萬六千三百八十元，轉贈社會救濟會報專戶，肯定清潔隊員認真表現及拾金不昧的廉潔。