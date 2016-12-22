〈台北都會〉拾金不昧 7清潔隊員獲表揚
2016-12-22
〔記者何玉華／新北報導〕清潔隊員每天整理民眾丟棄的物件，也常碰到誤丟珍貴物品的情形，品德操守相當重要，環保局昨表揚在報廢衣櫃夾層拾獲價值近四萬元金項鍊的李隆志等七名清潔隊員拾金不昧，不為金錢所誘、盡忠職守。
李隆志在蘆洲區服務，端午連續假期清運報廢的衣櫃時，在夾層發現一條金項鍊，估計市值近四萬元，隨即通報隊部並送到派出所報案招領；新店區李金峰是位輕度聲障者，十月在三民路清掃時，撿到現金八千元；三重區林佳音拾獲六千八百元、土城區林素靖拾獲一萬八千元、樹林區鄭碧蓮拾獲六千兩百五十元、永和區鄭美珠拾獲六千四百元，瑞芳區江世棕拾獲七千四百元等，都立即送到派出所報案招領。
環保局長劉和然說，今年已經公開表揚十七名清潔隊員拾金不昧，總計拾獲現金及金飾廿六萬七千餘元及支票十三萬餘元，另在年初春節期間，也將不知名民眾且無法退還的致謝紅包共兩萬六千三百八十元，轉贈社會救濟會報專戶，肯定清潔隊員認真表現及拾金不昧的廉潔。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
中繼市場進青年公園 里長撂狠話
北市府今年七月公布第一果菜及漁類批發市場改建案將在水源快速道路堤外設置中繼市場，若遇颱風、豪雨堤外發生淹水，則會遷至第二安置地點青年公園高爾…
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 中媒威脅「斷交持續」 網友：台灣不在乎
- 黃腔天團遇到勁敵 黃子佼索吃瑪莎香蕉
- 大溪高中5死意外 遭疑趕工、鷹架支撐不足肇禍
- 央行今理監事會 預期利率不變
- 環保正副署長 挺婚姻平權修法
- 他在聖國一待11年 醫療團長憂心瘧疾疫情再爆發
- 蔡依林世紀破冰周、侯 恢復單身舊愛周董這樣說...
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 陽信銀信評亮眼 今年獲利估新高
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 蔡總統︰外交沒必要金錢競逐
- 基隆學子做蛋糕 贈長者表關懷
- 國民黨中央通過黨魁選舉提前案 郝龍斌：不符合民主程序
- NBA》先發五人得分上雙 灰狼獵鷹喜收二連勝
- 突尼西亞警方訊問柏林攻擊案主嫌家人
- 逮車手循線破機房 詐騙集團幹部竟都未滿20歲
- 江蕙遭挾持濺血 護弟一輩子的愛
- 「不婚不生」林利霏墜愛河 帶球閃嫁張翰
- 遭撤職榮譽大使 神力女超人批不公
- 阿里山森鐵推檜木車廂列車 24日下午3班次
- 江蕙應訊還原案發經過 「歹徒持刀喝令交出珠寶」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC stalwart takes SMIC role
- NBA》騎士傑佛森遭驅逐出場 離場前扔球衣（影音）
- 美腿天后喜收耶誕禮物 大腳兒報到
- 九二共識需走入歷史！ 呂秀蓮建議小英...
- 新營火警一家五口亡 議長探家屬允助善後
- 明年國慶10月1日？ 書局送行事曆離譜挨批
- 薪資增幅被通膨吃光 前10月實質薪資倒退16年
- 美俄變兩岸？對話管道全凍結
- 業者招待赴中國喝花酒 新北工務局官員被彈劾
- 港媒：基本法將納入中學課程
- 奧地利變態母親 先殺光全家再「約砲」最後自盡！
- 大溪高中工安意外 將發死者家屬25到30萬元慰問金
- 中視主播哈遠儀 放話明年生2個
- VJ多年戀告吹！Jolin、錦榮分手2原因曝光
- 華碩Zenbo機器人 首批限量168台
- 北市豪宅降稅激勵 北台前十總銷排行將改寫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉拾金不昧 7清潔隊員獲表揚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分