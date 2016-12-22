| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉拾金不昧 7清潔隊員獲表揚

2016-12-22

〔記者何玉華／新北報導〕清潔隊員每天整理民眾丟棄的物件，也常碰到誤丟珍貴物品的情形，品德操守相當重要，環保局昨表揚在報廢衣櫃夾層拾獲價值近四萬元金項鍊的李隆志等七名清潔隊員拾金不昧，不為金錢所誘、盡忠職守。

李隆志在蘆洲區服務，端午連續假期清運報廢的衣櫃時，在夾層發現一條金項鍊，估計市值近四萬元，隨即通報隊部並送到派出所報案招領；新店區李金峰是位輕度聲障者，十月在三民路清掃時，撿到現金八千元；三重區林佳音拾獲六千八百元、土城區林素靖拾獲一萬八千元、樹林區鄭碧蓮拾獲六千兩百五十元、永和區鄭美珠拾獲六千四百元，瑞芳區江世棕拾獲七千四百元等，都立即送到派出所報案招領。

環保局長劉和然說，今年已經公開表揚十七名清潔隊員拾金不昧，總計拾獲現金及金飾廿六萬七千餘元及支票十三萬餘元，另在年初春節期間，也將不知名民眾且無法退還的致謝紅包共兩萬六千三百八十元，轉贈社會救濟會報專戶，肯定清潔隊員認真表現及拾金不昧的廉潔。

廣告
  • 環保局表揚7名清潔隊員拾金不昧，左起林素靖、江世棕、李金峰、李隆志、局長劉和然、鄭美珠、林佳音、鄭碧蓮。（記者何玉華攝）

    環保局表揚7名清潔隊員拾金不昧，左起林素靖、江世棕、李金峰、李隆志、局長劉和然、鄭美珠、林佳音、鄭碧蓮。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拾金不昧 清潔隊
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
中繼市場進青年公園 里長撂狠話

北市府今年七月公布第一果菜及漁類批發市場改建案將在水源快速道路堤外設置中繼市場，若遇颱風、豪雨堤外發生淹水，則會遷至第二安置地點青年公園高爾…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈台北都會〉拾金不昧 7清潔隊員獲表揚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.