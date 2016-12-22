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〈台北都會〉在地安養 3公共托老中心揭牌

2016-12-22

坪林、深坑預計下週成立

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府昨一口氣在貢寮福隆、雙溪建興、平溪十分成立三處公共托老中心，預計下週還有坪林、深坑兩處成立，在年底前達到卅一個公共托老中心的目標，力拚在地安養政績；市長朱立倫在聯合開幕典禮致詞時表示，希望失智、失能的長輩不用離開家被送到老人院，白天可以在社區中的托老中心接受照顧，晚上回家和家人團聚。

照顧貢寮、雙溪、平溪長輩

貢寮、雙溪、平溪三區的老年人口比率都超過廿％，平溪區佔廿七．八五％最高，人口老化嚴重，朱立倫說，每個托老中心都包含日間照顧和銀髮俱樂部，有復健器材、閱讀室、交誼廳、棋藝區、卡拉OK室等設備，還有健康促進課程、文康休閒活動、心理健康工作坊及連結代間志工資源等服務，希望長輩多加利用。

社會局長張錦麗表示，這三處公共托老中心都是利用社區關懷據點擴大服務量能，經社會局與公所共同輔導三個民間社福團體成立，可照顧六十名長輩，希望讓有需求長輩都能獲得妥善照顧，子女放心去工作。

臨海的貢寮福隆公共托老中心，二樓銀髮俱樂部可以眺望藍天大海，長輩可以在此泡茶、運動，朱立倫和出席活動的長輩一起喝咖啡看海，鼓勵長輩們常到俱樂部運動，隨後又趕往雙溪建興公共托老中心和平溪十分公共托老中心揭牌，由於正逢冬至，與長輩一起搓湯圓、吃湯圓。

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  • 貢寮托老中心二樓銀髮俱樂部，可以讓長輩邊喝咖啡邊欣賞海景。（記者何玉華攝）

    貢寮托老中心二樓銀髮俱樂部，可以讓長輩邊喝咖啡邊欣賞海景。（記者何玉華攝）

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